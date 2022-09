Emīls Liepiņš lieliski cīnījās pasaules čempionātā Austrālijā, gandrīz 200 kilometrus esot līderu grupā. Foto: LRF

Pārliecinoša uzvara Austrālijā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Par pasaules čempionu šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā kļuvis beļģis Remko Evenepūls, bet vienīgais Latvijas pārstāvis – Emīls Liepiņš – piedalījās dienas atrāvienā un ieņēma 58. vietu.

Sidnejas piepilsētā Vulongongā notikušajās planētas meistarsacīkstēs vīru elites grupā dalībniekiem nācās veikt 266,9 kilometrus. Uz starta stājās 169 dalībnieki no 50 valstīm, arī šī gada Latvijas čempions Emīls Liepiņš. Viņš aizvadīja teicamu sacīksti, jo teju 200 kilometrus bija līderu vidū, piedaloties dienas atrāvienā. Tas gan nespēja noturēties, sekotāji panāca, un galveno vijoli spēlēja vien 22 gadus vecais Evenepūls. Viņam lielisks sezonas noslēgums, jo vēl septembra vidū uzvarēja “Vuelta a Espana” kopvērtējumā, bet Austrālijā individuālajā braucienā bija trešais.

Pirmspēdējā aplī Evenepūls aizmuka no sekotājiem, finišu sasniedzot lepnā vientulībā, distancē pavadot sešas stundas, 16 minūtes un astoņas sekundes. Tuvākie sekotāji atpalika teju par divām ar pusi minūtēm, sudraba medaļu izcīnot francūzim Kristofam Laportam, bet pie bronzas tiekot austrālietim Maiklam Metjūzam. Liepiņš finišu sasniedza 4:50 minūtes pēc uzvarētāja, ieņemot 58. vietu starp 103 finišējušajiem.

Emīls bija viens no retajiem, kurš no pirmās bēgļu grupas spēja turēt līdzi tempu, kad tā tika panākta. Viņš bija labākais no Baltijas valstu pārstāvjiem, jo lietuvietis Venants Lašinis nefinišēja, kamēr igauņi nemaz nepiedalījās. Pilnīgs fiasko Nīderlandes riteņbraucējiem, jo labākais no astoņiem dalībniekiem bija Bauke Molema ar 25. pozīciju.

Holandiešiem gājis karsti pirms sacīkstēm, jo pirms starta vakarā policijas iecirknī nokļuva komandas līderis Matjē van der Pūls. Viņam izcēlies konflikts viesnīcā ar kaimiņiem, riteņbraucējam fiziski ietekmējot divas pusaudzes.

Policijā nācies būt līdz četriem rītā, tāpēc neilgi pēc starta viņš izstājās. Nīderlande bez zelta grupas braucienā gan nepalika, jo dāmu sacensībās ātrākā bija 39 gadus vecā Annemīke van Vlētena, startējot ar rokas kaula plīsumu. Viņa nu ir divkārtēja pasaules čempione grupas braucienā.

Tikmēr Pasaules kausa izcīņā BMX superkrosā Kolumbijā pārliecinošu uzvaru U-23 vecuma grupā sievietēm guva Latvijas jaunā šī sporta veida zvaigznīte Veronika Stūriška. Elites grupā ne Kristers Krīgers, ne Vineta Pētersone nepārvarēja pirmo kārtu.