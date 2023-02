Endrū Pārsons (bobsleja kamanās) uzklausa parabobslejistu Alvila Branta un Artura Klota padomus kamanu vadīšanā. Par parabobsleja iekļaušanu paralimpisko spēļu programmā tikšot lemts nākamajā gadā. Foto: LPK

Pārsona vizītes pievienotā vērtība. Latvijā vizītē ieradies Starptautiskās paralimpiskās komitejas prezidents







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Šodien noslēgsies četras dienas ilgā Starptautiskās paralimpiskās komitejas (IPC) prezidenta Endrū Pārsona vizīte Latvijā.

Pārsona vizītes pro­gramma bija plaša – viņš apmeklēja Murjāņu Sporta ģimnāziju, Siguldu, tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu, Saeimas Sporta apakškomisijas deputātiem, Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, kultūras ministru Nauri Puntuli, kā arī vēl citas aktivitātes.

Latvijas Paralimpiskā komiteja jau ilgstoši nesekmīgi cenšas atrast dzirdīgas ausis paralimpiskā sporta centra būvniecībai Rīgā, jo esošās, arī no jauna uzceltās bāzes, lielākoties nav piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti. Pārsona vizīte varētu dot nepieciešamo grūdienu projekta attīstībā, augstākās amatpersonas sarosījušās un jau izskanējusi konkrēta ideja finansējuma avotam, proti, no nacionālās loterijas organizēšanas ienākumiem. Pārsons pirms ierašanās Rīgā viesojās arī Lietuvā un Igaunijā, un viņš atzīst, ka tieši Latvijā visvairāk jādomā par pielāgotā sporta infrastruktūras attīstību.

Atšķirībā no Starptautiskās olimpiskās komitejas vadības, kas vēlas atgriezt apritē Krievijas un Baltkrievijas sportistus, IPC to neplānojot. Šis jautājums atkal tiks skatīts Ģenerālajā asamblejā novembrī, tiesa, izmaiņas dienas kārtībā var rasties tad, ja apelāciju komisija apmierinās agresorvalstu sūdzības par atstādināšanu. Endrū Pārsons gan nebilda, ka Krievijas sports būtu jāizolē no starptautiskā līmeņa uz ilgstošu periodu, līdz ar to Parīzes paralimpisko spēļu durvīs paliek atvērta sprauga.

Tikmēr Parīzes vadītāja Anna Idalgo pirmo reizi paudusi, ka iebilst pret Krievijas sportistu klātbūtni Parīzes olimpiskajās spēlēs.