Pasaules rekords koka ēku būvniecībā: 650 m2 liels CLT panelis

Austrijas Forarlbergas provincē patlaban tiek būvēta koka konstrukcija ar 650 m2 CLT paneli. Tas ir pasaules rekords. To ļauj paveikt TS3 – tehnoloģija, kuru uzņēmums Timbatec izstrādājis kopā ar Šveices Federālo tehnoloģiju institūtu Cīrihē un Bernes Lietišķo zinātņu universitāti.

TS3 tehnoloģija ir būtisks lēciens: tā atbrīvo koka konstrukcijas no mazajām konstrukcijām un padara to par reālu alternatīvu parastajam dzelzsbetonam. Ar TS3 no koka var radīt lielas virsmas, neizmantojot sijas. Šīs lielās virsmas lielākajā daļā teritoriju var aizstāt dzelzsbetonu.

TS3 savieno koka komponentus no priekšpuses. Gadu desmitiem tika uzskatīts, ka to nav iespējams paveikt. Lai atrastu risinājumu, bija nepieciešami desmitiem gadu ilgi pētījumi, ko Timbatec veica kopā ar Šveices Federālo tehnoloģiju institūtu Cīrihē un Bernes Lietišķo zinātņu universitāti. Risinājums ir šāds: procesā izmantot divkomponentu poliuretāna sveķus. Šie sveķi stingri savieno kopā koka elementus.

Handl projektā Forarlbergā, Austrijā, paneļa priekšpuse tika iepriekš apstrādāta ar īpašu TS3 pārklājumu Binder CLT rūpnīcā Unternbergā un uzreiz pēc tam tika aprīkota ar blīvēšanas un segmentēšanas sloksnēm. 3,5 metrus platas plātnes, no kurām dažas sver vairāk nekā piecas tonnas, tika iekrautas un ar pavadošo transportlīdzekli aizvestas tieši uz būvlaukumu Piansā.

Krusteniski laminētas koka plāksnes ir novietotas uz koka balstiem ar 7 x 7 metru režģi. Montāžai tika izveidotas arī papildu tukšas sastatnes. Tādējādi tehniķi var apstrādāt savienojumus ar divkomponentu līmi, kas īpaši izstrādāta pēc TS3 tehnoloģijām. Jau pēc dažām dienām sastatnes varēja atkal noņemt. Rezultāts bija lielākais CLT panelis pasaulē.