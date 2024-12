“Tagad ne vienam vien Krievijas latvietim, kas dodas uz Latviju, ir lieli brīnumi, kad uz robežas viņam paziņo: jūsu Latvijas pase vairs nav derīga,” saka Lauma Vlasova. Foto – Valdis Semjonovs

Ministru kabinets otrdien atbalstīja ieceri no nākamā gada būtiski paaugstināt nodevu apmēru par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) valsts nodevu par pasi bija iecerējusi būtiski palielināt jau šī gada sākumā, taču sabiedrības spiediena rezultātā iecere tika pārskatīta. Gada sākumā maksu par pasi bija plānots celt no 30 uz 60 eiro, skaidrojot to ar jauna dizaina pasu ieviešanu, jauniem drošības risinājumiem, dokumentu aprites sistēmas uzturēšanu un citiem izdevumiem. Beigās tika nolemts nodevu celt par četriem eiro, līdz ar to pašlaik pamatmaksa par pases izsniegšanu ir 34 eiro.

Rudenī Iekšlietu ministrija un PMLP atgriezās pie ieceres par būtisku pases nodevas palielināšanu, jo budžetā trūkstot līdzekļu. Maksa par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu tiks palielināta divos piegājienos – no 2025.gada 1.janvāra un no 2026.gada 1.janvāra. Piemēram, nodeva par pases izsniegšanu vispirms no nākamā gada tiks palielināta par desmit eiro, bet no aiznākamā gada – vēl par sešiem eiro, kopējai maksai sasniedzot 50 eiro.

No 2025.gada 1.janvāra valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 44 eiro, bet divu darba dienu laikā – 70 eiro. Savukārt valsts nodeva par personas apliecības jeb eID kartes izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 25 eiro un divu darba dienu laikā – 40 eiro.

No 2026.gada 1.janvāra valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 50 eiro, bet divu darba dienu laikā – 75 eiro. Savukārt valsts nodeva par personas apliecības jeb eID kartes izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 30 eiro, bet divu darba dienu laikā – 45 eiro.

Bērniem un jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, kā arī personām ar I vai II grupas invaliditāti turpinās piemērot atlaides un šīm sabiedrības grupām nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā no 2025.gada 1.janvāra būs 20 eiro un par personas apliecības izsniegšanu – 10 eiro. Savukārt no 2026.gada 1.janvāra valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 25 eiro, un par personas apliecības izsniegšanu – 15 eiro.

Valsts nodevas apmērs par ārzemnieka personas apliecības izsniegšanu no 2025.gada 1.janvāra būs 170 eiro, bet par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu būs 45 eiro 10 darba dienu laikā un 80 eiro divu darba dienu laikā.

Iesniedzot dokumentus personu apliecinoša dokumenta noformēšanai un veicot valsts nodevas maksājumu līdz 2024.gada 31.decembrim, bet saņemot personu apliecinošu dokumentu pēc 2025.gada 1.janvāra, valsts nodeva par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu būs tāda, kāda bija dokumentu noformēšanas brīdī. Savukārt, ja valsts nodevas samaksa tiks veikta pēc 2025.gada 1.janvāra, tiks piemēroti jaunie noteikumi.