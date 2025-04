Foto: Rīgas ūdens/ LA.LV kolāža

Kā vēsta SIA “Rīgas ūdens”, katastrofāli krītas iedzīvotāju sadzīves kanalizācijas lietošanas kultūra. Iedzīvotāju paradumu dēļ tiek bojātas kanalizācijas sūkņu staciju iekārtas – ko tik cilvēki neizdomā noslīcināt podā!

Pēdējā laikā aizvien biežāk SIA “Rīgas ūdens” kanalizācijas sūkņu stacijās un to sistēmās parādās dažādi svešķermeņi – lielākoties tekstila izstrādājumi, kas saistāms ar iedzīvotāju sadzīves kanalizācijas lietošanas paradumiem. Iestājoties siltākam laikam, prognozējams, ka tie tikai vēl vairāk pasliktināsies, tāpēc “Rīgas ūdens” brīdina un atgādina: “Tualetes pods un/vai izlietne nav atkritumu spainis!”

Baltijā lielākajā kanalizācijas sūkņu stacijā Daugavgrīvas ielā 101 pēdējos mēnešos bieži vien konstatēti tekstila izstrādājumi, dažkārt arī marles un citi medicīnas atkritumi, mitrās salvetes un citas lietas, ko vajadzētu šķirot un nogādāt atkritumu izgāztuvē, taču iedzīvotāji no tām atbrīvojas, iemetot tās podā vai kanalizācijas sistēmās.

Noteikt apkaimi, kurā iedzīvotāji izmet atkritumus, nav iespējams, jo jaunā kanalizācijas sūkņu stacija savāc pusi visas Rīgas notekūdeņu, sākot no Pļavniekiem un Purvciema, līdz pat visai Pārdaugavai.

“Aizvien biežāk mums nākas veikt avārijas remontdarbus sūkņu stacijās, kur ieķērušās dažādas drēbes, lupatas, dvieļi un citas lietas. Pat dēļi un riepa! Nesen Daugavgrīvas ielas sūkņu stacijā no ierindas izgāja divi smalcinātāji no četriem, jo tos bija sabojājušas sistēmā nokļuvušas dzelzs detaļas.

Līdz ar iedzīvotāju sadzīves kanalizācijas lietošanas paradumu pasliktināšanos, pieaugušas sūkņu un citu iekārtu monitoringa, apkopes un uzturēšanas izdevumi, arī ekspluatācijas izmaksas. Diemžēl izmaksu pieaugums gulstas uz mums visiem,” norāda “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs Kaspars Birkhāns. Prognozējams, ka situācija kļūs vēl sliktāka, iesākoties stiprākām lietavām, kad sistēmās tiks ieskalots arī ziemā uzkrātais.

Atšķirībā no parastā tualetes papīra, mitrās salvetes un citi personīgās higiēnas līdzekļi notekūdeņos pilnībā nesadalās (vai sadalās ilgākā laikā), līdz ar to pielīp pie kanalizācijas caurules līkumiem vai savienojumiem un veido ļoti izturīgas, cietas, kompaktas masas. To izmešana kanalizācijā var izraisīt šādas sekas:

rodas šķēršļi plūsmai, kas liek kanalizācijas cauruļvadiem aizsērēt;

aizsērē kanalizācijas sūkņu staciju filtrējošie sieti;

aizsprostojas sūkņi un tiek kavēta to elektronisko sensoru darbība: ja sūkņu stacijas nedarbojas efektīvi, neattīrīti notekūdeņi var izplūst vidē;

aizsērē sadzīves notekūdeņu caurules, kā rezultātā notekūdeņi var ieplūst atpakaļ cilvēku mitekļos;

aizsērē arī pašu iedzīvotāju daudzdzīvokļu māju iekštīkli, kas reizēm appludina dzīvokļus.

Lai gan “Rīgas ūdens” savāc savās sistēmās nonākušās mitrās salvetes u.tml. higiēnas līdzekļus, daļa mikrošķiedru, visticamāk, tik un tā nonāk vidē, zivīs un citos jūras produktos, līdz beigu galā mūsu kopējā pārtikas ciklā!