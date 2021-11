Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix/LETA

Patlaban 17 pašvaldībās saslimstība ir augstāka nekā vidēji valstī







Patlaban kopumā 17 Latvijas pašvaldībās saslimstības ar Covid-19 rādītājs ir augstāks nekā vidēji valstī, turklāt Daugavpilī tas ir teju divreiz augstāks – 1710,3 gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī ir konstatēti 455 jauni saslimušie, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir samazinājies līdz 5987 cilvēkiem.

Daugavpilī aizvadītajā dienā atklāti 109 jauni saslimušie, Liepājā – 75, Bauskas novadā – 47, Ogres novadā – 45, Jēkabpils novadā un Jūrmalā – katrā 42, Jelgavā – 40, Valmieras novadā – 39, Madonas novadā – 35, Cēsu novadā – 33, Talsu novadā – 32, Preiļu novadā – 31, Ķekavas novadā – 30, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Vakar tikai nelielajā Varakļānu novadā nav atklāts neviens jauns saslimušais.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 5987, Daugavpilī – 1379, Liepājā – 876, Ogres novadā – 549, Valmieras novadā – 523, Bauskas novadā – 520, Jelgavā – 481, Jūrmalā – 478, Jēkabpils novadā – 449, bet Cēsu novadā – 416 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 994,4 gadījumi.

Šobrīd 17 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp Daugavpilī valsts vidējā 14 dienu kumulatīvā saslimstība tiek pārsniegta par 50% un ir 1710,3. Vidējais saslimstības līmenis valstī tiek pārsniegts arī Preiļu novadā, Liepājā, Bauskas, Krāslavas, Augšdaugavas, Ventspils, Salaspils un Siguldas novadā, Ventspilī, Jēkabpils, Ropažu, Madonas, Kuldīgas, Valmieras, Ķekavas un Cēsu novadā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Gandrīz visās Latvijas pašvaldībās, izņemot divās, pēdējo divu nedēļu laikā reģistrētais inficēto kopskaits vakardienas laikā ir sarucis. Vislielākais pēdējo 14 dienu laikā saslimušo skaits ir krities Rīgā – par 425, Daugavpilī – par 94, bet Ventspilī – par 53 iedzīvotājiem. Savukārt Gulbenes novadā pēdējo 14 dienu laikā saslimušo skaits ir pieaudzis par sešiem cilvēkiem, bet Alūksnes novadā – par diviem.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 270 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 237 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 200 ir vecumā līdz deviņiem gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem – 3198 saslimušie.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijā reģistrēts 1501 jauns Covid-19 gadījums un saņemti ziņojumi par 79 ar šo slimību sasirgušas personas nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Divu nedēļu uz 100 000 iedzīvotāju kumulatīvās saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 1058,7 līdz 994,4 gadījumiem. Pēdējo reizi zem 1000 robežas šis rādītājs bija 13.oktobrī.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 970 saslimušie jeb 64,62% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 531 bija vakcinējies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, viens – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, seši – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 18 – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 15 – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 33 – vecumā no 80-89 gadu vecumā, trīs – vecumā no 90 līdz 99 gadiem un divi – vecumā no 99 līdz 109 gadiem.

No visiem mirušajiem 69 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr desmit – vakcinēti.

Lai arī slimības izplatība mazinās, tomēr kumulatīvais 14 dienu mirstības rādītājs nemazinās un pat aug un pašlaik ir sasniedzis visu laiku augstāko līmeni. Pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā ir nomiris 521 Covid-19 slimnieks. Salīdzinoši novembra sākumā šis rādītājs bija 370, bet oktobra sākumā – 86.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 12 059 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 12,4%.

Ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 18 827 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi šis rādītājs bija zem 20 000 robežas 13.oktobrī.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 243 340 cilvēkiem, savukārt līdz šim reģistrēti 3875 Covid-19 pacientu nāves gadījumi.