“Patvertnei jābūt tik forši iekārtotai, lai tajā gribētos palikt pa nakti,” uzskata Silenieks 0
Latvijā joprojām trūkst gan pietiekama skaita patvertņu, gan to atbilstoša aprīkojuma, uzskata biedrības “Drone Force – Europe” valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks. Viņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda, ka ar pašu telpu vien nepietiek – patvertnēm jābūt sagatavotām ilgākai uzturēšanās iespējai un tādām, kurās cilvēki justos pēc iespējas drošāk.
Silenieks uzsver, ka nav iespējams paredzēt, cik ilgi cilvēkiem krīzes situācijā nāksies uzturēties patvertnē. Viņš atgādina, ka Ukrainā raķešu uzlidojumi nereti ilgst sešas līdz astoņas stundas, kuru laikā iziet ārā nav droši.
Patvertnēs, viņaprāt, jābūt ne tikai ūdens un pārtikas rezervēm, bet arī tualetei vai vismaz spainim, kā arī citām pirmās nepieciešamības lietām. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš ģimenēm ar bērniem – patvertnēs vajadzētu atrasties rotaļlietām vai citām nodarbēm, kas palīdzētu mazākajiem saglabāt mieru un mazinātu spriedzi.
Runājot par patvertņu kvalitāti, Silenieks uzskata, ka tām nevajadzētu būt drūmām un neiekārtotām telpām. Viņa ieskatā patvertnei jābūt tik sakārtotai, lai cilvēks tajā justos pēc iespējas ērtāk.
Vienlaikus viņš uzsver, ka atbildība neattiecas tikai uz valsti vai pašvaldībām. Ja mājā ir pagrabs, arī pašiem iedzīvotājiem būtu jāpadomā par tā sakārtošanu – jāiztīra telpa, jāparedz vieta, kur apsēsties vai atpūsties, un jāsagatavo nepieciešamākās lietas ārkārtas situācijai.
Pēc Silenieka domām, valsts nevar īsā laikā izbūvēt un pilnībā aprīkot pietiekamu skaitu patvertņu, tāpēc gatavošanās krīzēm ir kopīgs valsts un sabiedrības uzdevums.