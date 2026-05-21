Kas būtu, ja būtu jāslēpjas kādā patvertnē… “Atslēga pie sētnieka, kuru neviens nepazīst un kura telefona nevienam nav!” 0
Lietuvas Bruņotie spēki trešdien izsūtīja iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem. Lietuvas armija līdz sarkanajam līmenim paaugstināja brīdinājumu Viļņas apriņķī un paziņoja: “Iedzīvotājiem ir jādodas uz patvertni un jāgaida turpmākas norādes līdz trauksmes atcelšanai”.
Patvertnēs tika nogādātas arī Lietuvas augstākās amatpersonas – prezidents Gitans Nausēda, Seima spīkers Jozs Oleks un premjerministre Inga Ruginiene. Kamēr bija spēkā brīdinājums, bija pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā, kā arī vilcienu satiksme.
Par laimi Latvijā vismaz pagaidām nevienā no līdzšinējiem gaisa apdraudējuma gadījumiem iedzīvotājiem nav bijis nepieciešams skriet un meklēt kādu drošu publisko patvērumu, kam būtu jābūt pieejamam šādās situācijās. Taču, kas būtu, ja šāda nepieciešamība rastos?
Socvietnē X daudzi komentētāji norāda, ka Rīgā (un daudzviet citur Latvijā) reālu patvertņu patiesībā nemaz nav. Sarkasms šoreiz ir vietā, sakot, ka “tās “daudztāveņu blakusdurvis” ar plāksnītēm ved uz siltumtrubu telpām, kurās cilvēks tikko var iebāzties, nav ne ūdens, ne aptieciņas, ne gultu, bet gan risks izvārīties verdošā ūdenī zem gruvešiem.”
Cilvēki arī ironizē, ka vienīgais glābiņš būtu “katrs pats par sevi” vai “sāc ar to, ka pagrabā nav bumbu patvertne, bet betona kapavieta”. Daudzi atceras, ka par šo tēmu runāts jau kopš Ukrainas kara sākuma, taču reālas izmaiņas nav notikušas – tikai semināri un foto ar ministriem.
Komentāri arī pauž dusmas uz atbildīgajām iestādēm un politiķiem. Soctīklotāji raksta, ka civilā aizsardzība pārvērsta par publicitātes pasākumu, bet īstais darbs nav padarīts. Komentāros parādās frāzes par “profesionāla bezpalīdzību”, aicinājumi “karināt kokā atbildīgos” un atzinums, ka pašvaldību darbiniekiem droši vien ir plāns, bet iedzīvotājiem – nē: “Mēs esam skaisti… uz papīra.”
