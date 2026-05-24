Kādas vēl patvertnes? Labāk, lai top veloceliņi – Siliņa komentē valdības prioritātes un koalīcijas kompromisus 0
Demisionējusī Ministru prezidente Evika Siliņa TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” komentēja diskusijas par valdības prioritātēm, īpaši salīdzinot līdzvērtīgo finansējumu patvertnēm un veloceliņu izbūvei.
Siliņa uzsvēra, ka abas jomas neesot tieši salīdzināmas, tomēr atzina, ka jautājums par finansējuma samērīgumu ir pamatots. “Par patvertņu finansējumu es ļoti cīnījos,” sacīja politiķe.
Viņa norādīja, ka finansējums patvertnēm Latvijā esot lielāks nekā, piemēram, Igaunijā, tomēr atzina, ka ar pašreizējo apjomu nepietiks un nākotnē finansējums būs jāpalielina.
Vienlaikus Siliņa atzina, ka veloceliņu attīstība bijusi viena no “Progresīvo” prioritātēm koalīcijā: “”Progresīvajiem” bija svarīgi veloceliņi,” viņa sacīja.
Pēc viņas domām, viens no sarežģītākajiem valdības darba aspektiem bijis dažādo koalīcijas partneru prioritāšu sabalansēšana.
Plašāk skaties video!