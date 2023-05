Paulig uzsāk unikālu Klimata fondu, lai paātrinātu klimata izmešu samazinājumu Ieteikt







Starptautiskais pārtikas un dzērienu uzņēmums Paulig izsludinājis unikālu Klimata fondu, lai paātrinātu klimata izmešu samazinājumu savā darbībā. Fonda summa 2,7 miljonu eiro apmērā 2023. gadā tiks piešķirta projektiem, kuru mērķis ir izmešu samazināšana kviešu, kā arī kafijas vērtību ķēdē un uzņēmuma Paulig darbībās. Projekti tiek izvēlēti katru gadu un ieviesti sadarbībā ar Paulig partneriem, piegādātājiem, tie pozitīvi ietekmēs arī Latvijas tirgum ražoto produkciju, piemēram, Paulig kafiju, Santa Maria tortiljas u.c. Papildus jaunajam fondam Paulig turpinās citas ilgtspējības iniciatīvas un darbu, lai sasniegtu ambiciozos ilgtspējas mērķus, informē Paulig un Santa Maria mārketinga aktivitāšu vadītāja mazumtirdzniecībā Latvijā Inga Auziņa.

“Mūsu ambīcija ir būt ilgtspējas līderim pārtikas un dzērienu rūpniecībā, un mūsu mērķis līdz 2030. gadam ir par 80% samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas no mūsu darbības un par 50% no mūsu vērtību ķēdes. Ar šo unikālo Klimata fondu mēs stiprināsim mūsu klimata darbību ietekmi un panākumus, uzlabosim mūsu inovāciju spējas un paātrināsim progresu pretim mūsu ambiciozajiem klimata mērķiem. Fonds dod mums iespēju turpināt darbības, kurām ir vislielākā vērtību ķēdes klimata ietekme uzņēmuma līmenī,” saka Paulig Ilgtspējības un sabiedrisko lietu direktore Lea Rankinena.

Uzņēmums Paulig ir izmantojis klimata nodevu par katru emisiju tonnu, lai novērtētu nepieciešamo budžetu ikgadējai CO2 emisiju samazināšanai. Šis budžets veido ikgadējā fonda bāzi. 2023. gadam fonda apjoms ir 2,7 miljoni eiro.

“Mēs izmantojām iekšējo oglekļa cenu 50 eiro apmērā par katru CO2 tonnu un pēc tam novērtējām nepieciešamo budžetu mūsu mērķtiecīgajiem klimata ietekmes samazinājumiem. Pēc tam šīs novērtētās izmaksas, kas vajadzīgas mērķtiecīgai emisiju samazināšanai, tiek iekļautas mūsu finanšu plānā un gada budžetā. Iekšējā oglekļa cenas mehānisma izmantošana mūsu finanšu plānošanā palīdz mums saprast, kā oglekļa emisijas varētu ietekmēt mūsu peļņas un zaudējumu pārskatu un mūsu ieguldījumu izvēli,” skaidro Paulig galvenais finanšu direktors Juha Vare.

Klimata fonds galvenokārt tiek piešķirts projektiem, kas saistīti ar kviešu un kafijas vērtību ķēdēm un loģistiku. Vēl vairāki uzņēmuma īstenotie projekti ir saistīti ar emisiju samazināšanu Paulig darbībā, piemēram, rūpnīcu oglekļa neitralitātes nodrošināšanu, kā arī citiem sadarbības pasākumiem. Baltijas tirgū Paulig pārstāvētie galvenie produkti: kafija un tortiljas tiks kultivēti, ražoti, transportēti un iepakoti ilgtspējīgākā veidā, veicinot uzņēmuma ambiciozo klimata mērķu jeb ilgtspējības mērķu sasniegšanu. Paredzēts, ka nākotnē 70% no Paulig neto apgrozījuma veidos produkti un pakalpojumi, kas nodrošina cilvēku un planētas veselību un labklājību. Tāpat uzņēmuma darbībā par 80% un vērtību ķēdē par 50% paredzēts samazināt SEG emisijas(salīdzinot ar 2018. gada bāzes līmeni). Visi uzņēmuma darbībai paredzētie iepakojumi būs pārstrādājami un izgatavoti no atjaunojamiem vai pārstrādātiem materiāliem. Paulig arī uzsver, ka 100% izejvielu no augsta riska zonām tiks iegūti no ilgtspējīgiem avotiem – process tiks īpaši uzraudzīts.

Paulig darbībā paredzēta izmešu samazināšanu, piemēram, nodrošinot rūpnīcu oglekļa neitralitāti, līdz 2023. gada beigām Saues rūpnīca, Igaunijā saņems oglekļa neitrālas ēkas sertifikātu. Šeit tiek ražotas Baltijas tirgum paredzētās Santa Maria garšvielas.

Kviešu un kafijas vērtību ķēdēm veltītā uzmanība

Fonds koncentrējas uz projektiem, kas katru gadu izvēlēti, pamatojoties uz Paulig stratēģiskajām iniciatīvām. Atlases principi uzsver katra projekta klimata ietekmes samazināšanas principu, tā inovācijas, ekonomiju un mērogojamības potenciālu. Fonds tiek galvenokārt piešķirts projektiem saistībā ar kviešu, kafijas vērtību ķēdēm un loģistiku. Pārējie projekti ir saistīti ar izmešu samazināšanu uzņēmuma Paulig darbībās, piemēram, rūpnīcu oglekļa neitralitāti un citām sadarbībām. Jaunie projektu pieteikumi un iniciatīvas tiek pārskatītas katru gadu.

“Mūsu projektu atlases kritēriji ir balstīti uz Paulig uzņēmuma stratēģiju, ilgtspējības pieeju un uz zinātni balstītiem klimata mērķiem. Tortiljām un kafijai ir vislielākā klimata ietekme mūsu vērtību ķēdē. Mērķis ir samazināt izmešus izejmateriālu audzēšanā un veicināt reģeneratīvas lauksaimniecības metodes. Lielākā daļa projektu ir plānoti un ieviesti kopā ar mūsu piegādātājiem un partneriem. Kopā mēs plānojam atklāt jaunas inovācijas un veidus, kā uzlabot mūsu darbības un sadarbību,” norāda Paulig Ilgtspējības un sabiedrisko lietu direktore Lea Rankinena.

Projektu ietekme uz klimatu tiek mērīta, izmantojot attiecīgos oglekļa uzskaites standartus, un progress tiek regulāri uzraudzīts.

“Mēs regulāri uzraugām klimata projektu progresu atbilstoši mērķiem un budžetam. Mūsu mērķis ir ieviest vislabākās prakses ikdienas darbā un iekļaut mūsu darbībās. Mēs paplašināsim jaunu projektos atklāto inovāciju, metožu un tehnoloģiju izmantošanu, mērogojot tos atbilstoši vērtību ķēdei,” piebilst Lea Rankinena.

Paulig jau ir aktīvi klimata projekti, kas uzlabo ilgtspējīgākas lauksaimniecības prakses un audzēšanas metodes saistībā ar kviešu audzēšanu un kafiju.

Paulig turpinās darbu pretim saviem ambiciozajiem ilgtspējības mērķiem. Papildus klimata pasākumiem un cirkularitātei darbs koncentrēts arī uz taisnīgu un iekļaujošu darbu un cilvēku un planētas veselību un labklājību. Lasiet vairāk par Paulig ilgtspējības pieeju šeit.