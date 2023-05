Ekerānuzņēmums no interneta vietnes “chefkoch.de”. Baltie sparģeļi ar sviestu un parmezāna sieru.

Pavasara delikatese vācu šefpavāru gaumē: baltie sparģeļi ar sviestu un Parmezāna sieru! Ieteikt







Dabiski sparģeļi ir zaļi, bet dzinumi tiek “izbalināti”, apklājot tos ar augsni. Tieši apklāšana ar augsni ir tas, kas rada atšķirību starp zaļajiem un baltajiem sparģeļiem, jo no sākuma visi sparģeļi ir zaļi. Piemēram, šķirnes, kas Vācijā vai Nīderlandē tiek audzētas kā baltie sparģeļi, Zviedrijā tiek audzētas kā zaļie sparģeļi, tā raksta mūsu pašu saimnieki Latvijā, Gulbenes novadā, kuri savā saimniecībā “Kalnienas sparģelis” audzē sparģeļus.

“Augsnes pretestības dēļ baltie sparģeļi aug lēnāk kā zaļie, līdz ar to tie paliek resnāki un ražīgāki. Lai aizsargātu sevi no zemes, baltie sparģeļi attīsta apvalku, kas ir jānomizo pirms to gatavošanas. Rezultātā baltie sparģeļi var saturēt vairāk rūgtu vielu, kamēr zaļiem būs izteiktāka un stiprāka sparģeļa garša. Balto un zaļo sparģeļu uzturvielu saturs ir ļoti līdzīgs, taču zaļajos sparģeļos būs vairāk vitamīnu un minerālu,” raksta sparģeļu audzēšanas eksperti.

Sparģeļu audzētājiem būtiskākā atšķirība esot tā, ka zaļos sparģeļus ir vieglāk novākt, nekā baltos. Tomēr raža ir mazāka, un tie ir arī uzņēmīgāki pret salu, vēju un insektiem. “Savukārt patērētājiem vienīgā atšķirība starp zaļajiem un baltajiem sparģeļiem ir tikai garšas un tradīciju jautājumā,” tā savā interneta vietnē raksta “Kalnienas sparģelis” sparģeļu audzētāji Latvijas zemē.

Pavasaris ir laiks, kad Vācijā, Austrijā un citās Rietumeiropas valstīs ceļ galdā šo pavasara delikatesi – baltos sparģeļus! Tāpēc portāls LA.LV” piedāvā uzzināt recepti, kuru piedāvā Vācijas šefpavāri portālā “chefkoch.de“, lai iedvesmotos pusdienu vai vakariņu galdam pagatavot baltos sparģeļus ar sviestu un Parmezāna sieru!

Receptes sastāvdaļas:

500 g balto sparģeļu

1 šķipsniņa(-es) cukura

nedaudz sviesta

3 ēdamkarotes citrona sulas

3 ēdamkarotes svaigi sarīvēta vai sasmalcināta Parmezāna siera, kas ir svaigi sarīvēts vai sasmalcināts

sviesta gabaliņi (piciņas)

nedaudz svaigi maltas sāls un piparu.

Pagatavošana soli pa solim:

1. Uzkarsē katliņu ar ūdeni, sāli, cukuru un sviesta gabaliņu.

2. Tikmēr nomizojiet sparģeļus un nogrieziet galus.

Tad pievienojiet sparģeļus verdošajam ūdenim un vāriet apmēram 12 minūtes, līdz tie ir “al dente” ēdiena pagatavošanas stadijā, kas itāļiem apzīmē terminu “uz zoba”, tātad ir gatavi ēšanai. Gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no sparģeļu biezuma.

3. Izvelciet sparģeļus no ūdens, sadaliet porcijās un uzlieciet uz šķīvjiem. Sparģeļus pārlejiet ar citrona sulu, uzlieciet pa virsu sviesta gabaliņus (piciņas), pievienojiet piparus un rīvētu Parmezāna sieru.

Ja vēlaties ēst sparģeļus kā pamatēdienu, tad pagatavojiet divreiz lielāku daudzumu, nekā rakstīts šajā receptē un pasniedziet tos kopā ar vārītiem kartupeļiem!