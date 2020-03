Publicitātes foto

Pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma un ar Satiksmes ministrijas atļauju Latvijas nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” piektdien, 20.martā, izpildīs avioreisus no Londonas un Maltas uz Rīgu, lai Baltijā varēs atgriezties Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, aģentūru LETA informēja lidsabiedrības pārstāve Alise Briede.

Reiss no Rīgas uz Londonas Getvikas lidostu izlidos piektdien plkst.9 pēc vietējā laika, bet no Londonas uz Rīgu – plkst.11.55 pēc vietējā laika. No Maltas starptautiskās lidostas lidojums plānots plkst.14.50 pēc vietējā laika. Ar katru no šiem reisiem būs iespējams atceļot līdz 140 pasažieriem.

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi, kā arī šo valstu pastāvīgie iedzīvotāji, kuri vēlas atgriezties, tiek aicināti rezervēt biļetes šiem lidojumiem, zvanot uz “airBaltic” zvanu centru pa īpaši izveidotu tālruni +371 67207771. Biļetes cena lidojumiem uz un no Londonas ir 205 eiro, bet no Maltas – 235 eiro, ieskaitot vienu reģistrētu bagāžu, kā arī vienu rokas bagāžu vienību.

“airBaltic” ir saziņā ar Ārlietu ministriju, lai koordinētu pieprasījumus arī citiem lidojumiem.

Briede uzsvēra, ka veicot rezervāciju pa telefonu, pasažieriem būs nepieciešams sniegt un apstiprināt savu pases informāciju.

“airBaltic” aicina visus ielidojošos pasažierus ar saslimšanas simptomiem vērsties pie mediķiem starptautiskās lidostas Rīga E un C atlidošanas sektorā pirms bagāžas saņemšanas. Pasažieriem, kas ierodas no vīrusa skartajām teritorijām, jāievēro obligāta pašizolācija 14 dienas.

Jau ziņots, ka Latvijā saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību ir izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību. Drošības pasākumu ietvaros Latvijā ir atcelti arī starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām, taču nereti tas ir problemātiski, jo pārvietošanās ierobežojumus ir noteikušas citas Eiropas valstis.

Ieceļošanas ierobežojumi ir noteikti, piemēram, tādās valstīs kā Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Krievijā, Čehijā, Vācijā, Norvēģijā, Ukrainā, Beļģijā, Bulgārijā, Dānijā, Gruzijā, Grieķijā, Itālijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Šveicē, Turcijā, Ungārijā un citās, liecina Ārlietu ministrijas interneta vietnē apkopotā informācija.