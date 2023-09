“Pēc šī teikuma es zinu, ka man būs daudz mazāk draugu.” Jānis Vimba vērtē Žagara ierosinājumu atteikties no beztermiņa līgumiem ar aktieriem Ieteikt







Dailes teātra direktors Juris Žagars nācis klajā ar rosinājumu atteikties no beztermiņa līgumiem ar aktieriem, jo “teātris nav parasts ražojošs uzņēmums”. Ko par to saka aktieris, bijušais Latvijas Nacionālā teātra direktors Jānis Vimba? To viņam jautājam TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs”.

“Pēc šī teikuma es zinu, ka man būs daudz mazāk draugu. Es absolūti piekrītu Jurim Žagaram, jo tikai konkurence veido izcilību. Šī brīža sistēma Latvijas valsts dotētos teātros neveicina attīstību. Es to varu pierādīt, tā gan ir garāka saruna,” godīgi atzīst Jānis Vimba.

Diskusijas turpinājuma priekšgalā izvirzās jautājums par valsts dotācijām teātriem, kur, piemēram, izrādes iestudē ārzemju režisori ar ārzemju aktieriem. Vai tādus tiešām ir jāuztur par valsts naudu?

“Mums ir teātra nozares politika?,” retoriski jautā Vimba, ”Kāda atšķirība ir starp Dailes teātri, Nacionālo teātri vai Jauno Rīgas teātri? Tikai tas, ko tu vari sarunāt un ko tu vari samaksāt. Tātad es vadu šo teātri, kuram ir nacionālas institūcijas nozīme, kā es varu un kā gribu šobrīd – “man tu nepatīc, es tevi neaicinu”. Bet kādi ir mērķi? Ko tas dos Latvijai, kultūrai, sabiedrībai? Kam tas ir jāizstrādā? Kāpēc nav izstrādāts? Es biju piecus gadus amatā…”

Atbildot uz jautājumu, vai viņš vērsās pie Kultūras ministrijas un ministra šajā jautājumā, Jānis Vimba atbild apstiprinoši:

“Pandēmijas laikā mēs strādājām, izteicām savus viedokļos, salikām iekšā un izstrādājām politiku. Tā tika pieņemta…? Gan nevalstiskie, gan valstiskie, gan dažādi iesaistītie, mēs tiešām strādājām un veltījām daudz laika. Tas vienkārši tika izmests miskastē.”

Sīkāk skaties pievienotajā video!