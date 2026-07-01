Pēc Ukrainas triecieniem krievi masveidā dodas uz Kazahstānu – tam ir savs iemesls 0
Pēc Ukrainas triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un pieaugošajām degvielas piegādes problēmām arvien vairāk Krievijas pierobežas reģionu iedzīvotāju dodas uz Kazahstānu, lai uzpildītu automašīnas ar ievērojami lētāku degvielu.
Sociālajos tīklos pēdējās dienās plašu uzmanību izpelnījušies video, kuros Krievijas autovadītāji demonstrē degvielas cenas Kazahstānas degvielas uzpildes stacijās un salīdzina tās ar cenām Krievijā.
Vienu no šādiem video publicējis kāds krievu blogeris, kurš degvielas uzpildes stacijā Kazahstānas pilsētā Oralā aptuveni 200 kilometru attālumā no Samaras, aprēķinājis degvielas cenas Krievijas rubļos. Pēc viņa aprēķiniem AI-98 benzīns maksā aptuveni 53 rubļus par litru, AI-95 – 46 rubļus, AI-92 – 35 rubļus, bet dīzeļdegviela – 51 rubli.
Tikmēr, kā vēsta Reuters, Krievijā benzīna cena pirmo reizi pārsniegusi 100 rubļu robežu par litru.
“Kā saprotat, šeit degviela ir divreiz lētāka nekā pie mums, lai gan šī nemaz nav lētākā degvielas uzpildes stacija. Visvairāk liek aizdomāties tas, ka līdz šejienei ir tikai pāris stundu brauciens,” video stāsta autoblogeris.
Līdzīgus video publicējuši arī citi Krievijas autovadītāji. Vienā no tiem autori rāda cenas Kazahstānas degvielas uzpildes stacijā un norāda, ka benzīns tur maksā aptuveni 50 rubļus par litru. Tāpat viņi pievērš uzmanību tam, ka valūtu iespējams samainīt turpat degvielas uzpildes stacijā.
Interese par degvielas uzpildi Kazahstānā pieaug laikā, kad Krievijā saasinājušās problēmas ar degvielas pieejamību. Krievijas mediji ziņo, ka vairāk nekā 40 valsts reģionos ieviesti degvielas iegādes ierobežojumi, daudzās pilsētās pie degvielas uzpildes stacijām veidojas garas rindas, bet daļa staciju uz laiku pārtraukušas darbu.
Kazahstānas eksperti šo parādību jau nodēvējuši par “degvielas tūrismu”. Viņi norāda, ka gadījumā, ja Krievijas autobraucēju plūsma turpinās pieaugt, tas var radīt papildu slodzi Kazahstānas pierobežas degvielas uzpildes stacijām.