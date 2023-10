Kur pazudis Lukašenko? Vai viņš nav devies Kadirova pēdās? Slaidiņš pastāsta par situāciju Baltkrievijā

Kāds TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītājs atzīst, ka pēdējā laikā nekas nav dzirdēts par Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko gaitām. “Vai tik viņš nav aizgājis Kadirova [Čečenijas līdera – red.] pēdās?” viņš jautā.

NBS majors Jānis Slaidiņš to noliedz, sakot, ka pašlaik viņš vienkārši ir rāms kā kartupelis.

“Viņa aktivitāte ir kritusies, jo Baltkrievijai šobrīd ir iekšējas finanšu problēmas – diezgan pamatīgi krīt Baltkrievijas rublis,” NBS majors atklāj.

Viņš atzīst, ka pēdējais, ko dzirdējis par Lukašenko darbību, ir tas, ka viņš iecēlis jaunu mobilizācijas un iesaukšanas ģenerālštāba priekšnieku.

Tikmēr sestdienā soctīklos parādījies video ar pašu Lukašenko no kādas preses konferences, kur viņš komentē, protams, karu Ukrainā.

Zelensky is behaving absolutely correctly, said Belarusian President Alexander Lukashenko

According to him, the West promised him full assistance in the confrontation with Russia, but they did not keep their word. Therefore, Zelensky begs and demands that they fulfill their…

