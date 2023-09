Foto: EPA/SCANPIX Krievijas prezidents Vladimirs Putins (foto – no kreisās) un Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko.

Lukašenko ieinteresēts Putina centienos stiprināt saites ar Ziemeļkoreju un vēlas trīspusēju sadarbību







Krievijas līderis Vladimirs Putins piektdien tikās ar Baltkrievijas autoritāro līderi Aleksandru Lukašenko, kas jau ierosinājis, ka Minska varētu pievienoties Maskavai tās centienos atdzīvināt seno aliansi ar Ziemeļkoreju.

Lukašenko ar šo ierosmi nāca klajā, tiekoties ar Putinu Sočos, kur Krievijas līderis sacīja, ka informēs Baltkrievijas kolēģi par trešdien Krievijas Tālajos Austrumos notikušo tikšanos ar Ziemeļkorejas diktatoru Kimu Čenunu.

“Es gribētu jūs informēt par diskusijām par situāciju reģionā, kas ir diezgan svarīgs, kā arī pieskarties visakūtākajam jautājumam – situācijai Ukrainā,” sanāksmes sākumā sacīja Putins.

“Mēs varētu padomāt par trīspusēju sadarbību,” atbildēja Lukašenko. “Man šķiet, ka zināms darbs šeit būtu atrodams arī Baltkrievijai.”

ASV un to sabiedrotie uzskata, ka Kims, visticamāk, Krievijai piegādās munīciju, ko tā varēs izmantot karā pret Ukrainu., savukārt Ziemeļkoreja no Krievijas apmaiņā saņems modernus ieročus un tehnoloģijas. Tiesa gan, ar to tiktu pārkāptas ANO sankcijas, ar ko aizliegta bruņojuma tirdzniecība ar Ziemeļkoreju.

Piektdien Sočos notiekošās sarunas šogad ir jau septītā Putina un Lukašenko tikšanās.

Jau ziņots, ka Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns, turpinot vizīti Krievijā, piektdien apmeklējis Krievijas militāro rūpnīcu Komsomoļskā pie Amūras, vēsta Krievijas mediji.

Jau vēstīts, ka Kims otrdien ar savu bruņuvilcienu ieradās Krievijā, un Kremlis trešdien publiskoja videoierakstu, kurā abi līderi redzami, tiekoties kosmodromā “Vostočnij” Krievijas Tālajos Austrumos.

Komsomoļskā pie Amūras, kur Ziemeļkorejas līderis tika sagaidīts ar ziediem un mūziku, Kims apmeklēja padomju kosmonauta Jurija Gagarina vārdā nosaukto aviācijas rūpnīcu, ziņoja aģentūra TASS. Aģentūra norādīja, ka šajā rūpnīcā tiek ražoti iznīcinātāji “Su-35” un “Su-57”.

Kims trešdien tikās ar Putinu kosmodromā “Vostočnij”, un Putins pēc tam televīzijā paziņoja, ka Kims apmeklēs rūpnīcas Komsomoļskā pie Amūras, kurās ražo civilās un kaujas aviācijas aprīkojumu, un Vladivostoku, lai aplūkotu Krievijas karakuģus.

“Vladivostokā ir arī militārais komponents (..), lai demonstrētu Klusā okeāna flotes spējas,” piebilda Putins.

Kims apmeklēs Tālo Austrumu Federālo universitāti Vladivostokā, kā arī Krievijas Zinātņu akadēmiju, tai skaitā laboratorijas, kas pēta jūras bioloģiju, piebilda Putins.

Kima vizīte Tālajos Austrumos ilgs vēl dažas dienas, ceturtdien paziņoja Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs.

Kremlis arī apstiprināja, ka Putins ir pieņēmis Kima uzaicinājumu apmeklēt Ziemeļkoreju. Peskovs sacīja, ka Maskava drīzumā nosūtīs Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu uz Phenjanu, lai sagatavotu Putina vizīti.

Tā būtu Putina otrā vizīte Ziemeļkorejā. 2000.gada jūlijā Putins vizītē Phenjanā tikās ar Kima tēvu Kimu Čeniru.









