Lielbritānijā netālu no Bristoles kādā noliktavā nograndis spēcīgs sprādziens. Tiek ziņots, ka incidentā ir daudz cietušo.

Iepriekš ugunsdzēsēji tviterī vēstīja, ka pēc spēcīga sprādziena izsaukti uz Eivonmausu Anglijas dienvidrietumos.

“Varam apstiprināt, ka notikuma vietā ir daudz cietušo,” paziņojis Eivonas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis, piebilstot, ka cietušo ievainojumi ir smagi.

Incidents noticis 3. decembra pusdienlaikā. Notikuma vietā strādā glābēji un policija.

Aculiecinieki ziņo, ka uz vietas atrodas vismaz desmit ātrās palīdzības brigādes.

Sprādziena iemesli tiek noskaidroti.

