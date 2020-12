Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

"Ziņas par mirušajiem nav tikai statistika – tie ir mūsu cilvēki." Igaunijā nosaka jaunus ierobežojumus





Igaunijas valdība ceturtdien nolūkā iegrožot Covid-19 izplatību apstiprinājusi jaunus ierobežojumus, kas stāsies spēkā sestdien, 5. decembrī, un skars izklaides un ēdināšanas iestāžu darba laiku un publisku pasākumu rīkošanas nosacījumus, kā arī vienlaikus pieļaujamo apmeklētāju skaitu veikalos un pakalpojumu uzņēmumos.

“Neraugoties uz līdzšinējiem ierobežojumiem, vīrusa izplatība Igaunijā joprojām ir augsta, aizvien lielākam cilvēku skaitam nepieciešama ārstēšanās slimnīcā, pieaudzis arī Covid-19 izraisīto nāves gadījumu skaits,” preses konferencē pēc valdības sēdes norādījis premjerministrs Jiri Ratass, piebilstot, ka palielinās veselības aprūpes sistēmas noslodze un jau jūtams, ka koronavīruss būtiski ietekmē citas medicīniskās palīdzības pieejamību.

“Ņemot vērā, ka vīruss Igaunijā izplatītās arī sabiedriskās vietās, no kurienes tas tiek pārnests uz mājām un ģimenēm, valdībai nācās vēl vairāk ierobežot iespējas pavadīt brīvo laiku pārpildītās telpās.

Ziņas par mirušajiem galu galā nav tikai statistika – tie ir Igaunijas cilvēki, mūsu mātes un tēvi, māsas un brāļi, meitas un dēli, mūsu tuvie un mīļie.

Mūsu pienākums darīt visu, kas mūsu spēkos, aizsargāt viņus un ierobežot vīrusa izplatīšanos,” uzsvēris valdības vadītājs.

Tirdzniecības un koplietošanas telpās veikalos, kā arī pakalpojumu uzņēmumu klientu apkalpošanas zālēs no sestdienas vienlaikus nedrīkstēs atrasties vairāk par 50% no maksimālā apmeklētāju skaita, ko nodrošina attiecīgās telpas kopējā ietilpība, turklāt būs spēkā noteikums “2+2”, proti, kopā drīkstēs uzturēties ne vairāk par diviem cilvēkiem, bet no citiem būs jāievēro divu metru distance.

Ēdināšanas iestādes un izklaides vietas, kā arī publisku pasākumu norises vietas bez stacionārām sēdvietām, kas saskaņā ar līdzšinējo kārtību drīkstēja darboties no plkst.6 rītā līdz pusnaktij, turpmāk būs jāslēdz ne vēlāk kā plkst.22 vakarā, un izklaides iestādēs un publiskos pasākumos bez stacionārām sēdvietām vienlaikus nedrīkstēs atrasties vairāk kā 250 cilvēki.

Ēdināšanas iestādes joprojām drīkstēs pārdot ēdienu līdzņemšanai vai nodot to kurjeriem.

Nevienā no minētajām vietām nebūs atļauts rīkot privātas ballītes.

Brīvdabas pasākumos varēs piedalīties līdz 500 cilvēkiem ar noteikumu, ka viņi neaizņem vairāk par pusi no pasākumam atvēlētās vietas.

Paliks spēkā arī noteikumi par obligātu sejas masku valkāšanu sabiedriskajās vietās un roku dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanu apmeklētājiem.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta datiem, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 3.decembrī Igaunijā ir 358,17.