Atpūta Skrundas muižā

Pieci iemesli, kāpēc Skrundas muiža ir ideāla vieta, kur doties nākamajā plānotajā atpūtā Ieteikt







Ja meklējat harmonisku un mierīgu atpūtu, tad Skrundas muiža būs lieliska vieta, kur to atrast. Šī majestātiskā muiža, kas atrodas Kurzemē, Ventas upes krastā un ko ieskauj gleznaini dabas skati, piedāvā daudz vairāk nekā tikai mājīgu numuriņu nakšņošanai – tas ir piedzīvojums, kurš sniegs paliekošas atmiņas un relaksāciju, lai uzkrātu jaunus spēkus. Lūk daži no iemesliem, kāpēc Skrundas muiža varētu būt Jūsu saraksta augšgalā, plānojot gaidāmo atpūtu. Tāpat arī nedaudz apskatīsim muižas vēsturi, kura aizsākās 19. gadsimtā.

Muižas vēsture līdz mūsdienām

Skrundas muižas kungu nams, vai kā to hronikās sauc paši skrundinieki – pils, atrodas Ventas upes krastā. Ēka ir celta 19. gadsimtā, klasicisma stilā, to raksturo vienkāršība, bet tai pat laikā – tādas 19. gadsimta arhitektūras iezīmes kā fasādes kolonnas, sešu rūšu logi apakšējā stāvā un četru rūšu logi augšējos stāvos, piešķirot ēkai proporcionāli izsmalcināta vēstures mantojuma veidolu. Muižas kungu ēkas būvniecība tika uzsākta laikā, kad tajā saimniekoja grāfs Gustavs fon Lamsdorfs, kurš bija ieradies Latvijā no Sanktpēterburgas, lai baudītu vecumdienas gleznainā dabas nostūrī. Savdabīga vēstures detaļa ir, ka Skrundas muiža nekad nav piederējusi nevienam baronam – tā visos laikos ir bijusi valsts īpašums, kuru katrā laika periodā ir pārvaldījis konkrēts zemes rentnieks.

Skrundas Muiža literatūrā tiek pielīdzināta miniatūrai Mežotnes pils kopijai, jo ir saskatāmas daudzas līdzības abu ēku arhitektūrā – tā piemēram, Mežotnes pils otrais stāvs ir identisks pēc formas ar Skrundas muižas pamatstāva telpām. Saskaņā ar arhitektu un vēstures pētnieku teikto, Skrundas muiža Latvijas arhitektūras vēsturē iezīmē klasicisma saulrieta pēdējo staru.

Gadiem ejot, muiža ir tikusi pārbūvēta, jo dažādos laikos tā ir kalpojusi arī kā skola, hospitālis, un tai ir bijušas citas sabiedriskās funkcijas. Muižu skārušas pirmā pasaules kara cīņas, kad Venta bija robeža kur krievu armija centās apstādināt vācu uzbrukumu. Kopš 1931. gada muiža pulcēja bērnus, lai turpmākos vairāk nekā 30 gadus pildītu skolas misiju – un arī pēc tam, kad Skrundā 1968. gadā atklāja jauno vidusskolu, muiža bija mājvieta bērniem kuri dzīvoja tālākos ciematos, bet devās uz Skrundu mācīties.

No 1998. gada muiža atradās avārijas stāvoklī, un 2006. gadā Skrundas Dome lēma to nodot izsolei. Tādejādi muiža atguva savu otro elpu – jo izsoles uzvarētāja, SIA “Anderson Baltic” līdzīpašnieki Arvis Šteinbergs un Ligita Šteinberga apņēmās 5 gadu laikā veikt Skrundas muižas rekonstrukciju, saglabājot šo vēsturisko mantojumu kā Kurzemes rotu.

Att. Arvis Šteinbergs un Skrundas muižas arhīvs

Muiža šodien

Skrundas Muiža ir četrzvaigžņu viesnīca, kas ar prieku uzņem viesus savos 17 labiekārtotajos numuros (12 numuri – muižas ēkā, un 5 – SPA ēkā). Piedāvājumā ir gan standarta divvietīgie numuri, gan arī Superior klases numurs, Ģimenes numurs un Suite numurs. Viesnīca ir saņēmusi Hotelstars Union starptautiski atzīto 4 zvaigžņu Superior sertifikātu, kurš apliecina atbilstību visaugstākās klases standartiem. Skrundas muižā varat apmesties gan uz vienu nakti, gan arī pavadīt ilgāku laiku. Katrs viesnīcas numurs ir veidots pēc individuāla dizaina, un numuru aprīkojums izvēlēts tā lai apmierinātu pat ļoti prasīgu viesu kritērijus. Vēsturiskajā ēkā ir izbūvēts arī lifts.

Pieejamas telpas banketiem un konferencēm – mazākas un lielākas zāles, kas kopā var uzņemt līdz pat 200 viesiem. Projektors un apskaņošanas sistēmas ir iekļauti telpu cenā, nodrošinot nepieciešamo aparatūru semināram vai kursiem. Pēc jūsu ieskatiem tiek piedāvātas kafijas pauzes un īpaši izstrādāta pusdienu ēdienkarte. Iespēja saņemt atlaidi pasākuma dalībniekiem, ja nakšņošana viesnīcā notiek darbadienās.

Att. Arvis Šteinbergs un Skrundas muižas arhīvs

Palutiniet savas garšu kārpiņas

Skrundas Muižas restorāns apkalpo gan individuālos viesus, gan arī lielākus pasākumus. Ne velti muižu apciemo tuvāk un tālāk dzīvojoši viesi – mūsu restorāns ir atzīts par vienu no labākajiem ārpus Rīgas. Šo panākumu pamatā ir sadarbība ar Latvijā zināmiem pavāriem, kā arī vietējo zemnieku audzētie produkti, kas ļaus nogaršot mūsdienīgas ēdienu variācijas tradicionālajai Latvijas virtuvei. Ikviens tiek aicināts nobaudīt gardas pusdienas vai izsmalcinātas vakariņas mierpilnā atmosfērā. Esam izstrādājuši bērnu ēdienkarti, kā arī bērniem patiks izklaides stūrītis, kurā interesanti pavadīt laiku kamēr vecāki izbauda atpūtu. Lūdzam pirms ierašanās veikt rezervāciju, lai esam gatavi viesus sagaidīt ar augstāko komforta līmeni.

Muiža Jūsu svinībām

Muiža noteikti būs piemērota vieta, kur sirsnīgā un viesmīlīgā gaisotnē rīkot kāzu svinības. Iespējams uzņemt līdz 120 viesiem, piedāvājot restorāna telpas, banketu zāli un profesionālu apkalpošanas servisu. Šeit atrodams viss nepieciešamais – ēdināšana, vieta nakšņošanai, izklaide un atrakcijas, lai jaunlaulātie un viesi varētu baudīt savu īpašo dienu. Arī citi svētki un saviesīgi notikumi – tādi kā izlaidums, jubileja, komandas saliedēšanās vai cits sabiedrisks pasākums izdosies lieliski, izvēloties Skrundas muižu.

Att. Arvis Šteinbergs un Skrundas muižas arhīvs

SPA un saikne ar dabu

Ja meklējat kur atpūsties pēc garas darba nedēļas, tad muižas SPA būs ideāla vieta lai atgūtu spēkus, ar iespēju pavadīt nakti kādā no numuriem. SPA atrodas atsevišķā ēkā, lai nodrošinātu viesiem mieru un klusumu, un ideāli iekļaujas teritorijas plānojumā. Piedāvājums ir uz labsajūtas tradīcijām balstīts, SPA apmeklējums tiek rezervēts individuāli, un parasti ilgst 2 stundas.

SPA baseins veldzē jebkurā gadalaikā un piepilda ķermeni ar jauniem spēkiem. Burbuļvanna atjaunos muskuļu tonusu un ādas tvirtumu. Sauna uzlabos labsajūtu un garastāvokli kopumā. Relaksējoša masāža, izmantojot Latvijā ražotus augstas kvalitātes ķermeņa produktus, dos spēkus tālākajām nedēļām.

Muiža ir ieskauta pasakainā parkā, kas aicina ikvienu apmeklētāju doties pastaigā, lai paša acīm redzētu ozolus kuri stādīti pirms vairāk kā simts gadiem. Dodieties pastaigā gar Ventas upes krastu, lai pēc SPA procedūrām ieelpotu svaigo upes gaisu. Skrundas muižā ir skaisti visu gadu – Ventas tuvums, papildināts ar gaumīgu un sakoptu dabas ainavu, kopā ar SPA rituāliem jūs nepievils. Pie mums atradīsiet lauku dzīves mieru un mazpilsētas idilli – šeit tie abi savijas kopā, radot patīkamu piedzīvojumu ikvienam.

Aktīvā atpūta

Piedāvājam iznomāt velosipēdus, lai pastaigu taku pārvērstu jautrā izbraucienā ar ģimeni. Kā arī esat aicināti uzspēlēt futbolu vai volejbolu. Un, protams – minigolfs, kas ir interesanta nodarbe visu vecumu pārstāvjiem. Ja vēlēsieties sarīkot nopietnāku minigolfa turnīru, vēršaties pie mums pēc papildus informācijas.

Šodienas tehnoloģijas un vēsturiskais mantojums

Muižas rekonstrukcijas gaitā darbi tika veikti, profesionāli un rūpīgi saglabājot un izceļot vēsturisko mantojumu. Kā arī, lai atbilstu mūsdienu funkcionālajām un energoefektivitātes prasībām, Skrundas muižā ir pielietotas modernās tehnoloģijas – tādas kā betona injekcijas pamatu stiprināšanai, savukārt ēkas apkure ir izbūvēta, izmantojot videi draudzīgāko metodi – zemes siltumsūkni. Muižas līdzīpašnieks Arvis Steinbergs, kurš piecu gadu garumā vadīja Skrundas muižas rekonstrukciju, atzīmē, ka toreiz pielietotās progresīvās tehnoloģijas šodien rezultējas ar ēkas ilgtspējīgu stabilitāti un energoefektīviem, mūsdienām piemērotiem risinājumiem.

Skrundas muižas atjaunošana ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanā, un savu skaistumu atguvusī muiža šodien veicina tūrisma attīstību visā Kurzemē.

Vairāk par Skrundas muižu: >www.skrundasmuiza.lv