Pirms uzstādi, noskaidro! Pieci būtiski jautājumi par saules paneļiem







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kāda ir saules paneļu izturība pret liela izmēra krusas graudu triecieniem?” – jautā Dzidra Zemgalē.

Konsultē “ELEKTRUM” energoefektivitātes centra vadītāja Sanita Bilzena.

1. Vai jābaidās no negaisa un krusas

Piemēram, saules paneļu ražotājs Canadian Solar garantē, ka saules paneļi var izturēt sniega izraisītu spiedienu līdz 6000 paskāliem (Pa) un vēja izraisītu spiedienu līdz 4000 Pa. Ievērojot standarta IEC 61215 prasības, tiek veikti arī krusas testi. Tādējādi jāsaprot, ka ekstremālu dabas parādību gadījumā paneļi var tikt bojāti, bet ikdienišķas dabas parādības tiem nespēs kaitēt. Taču saules paneļus, tāpat kā jebkuru citu īpašumu, iespējams apdrošināt, lai pasargātos no liekiem izdevumiem ekstremālu dabas parādību gadījumā.

Latvijā izplatīta parādība ir negaisi. Novērojumi liecina, ka visbiežāk zibens sper augstākajos objektos, bet no tā spērieniem nav pasargātas arī zemas ēkas un konstrukcijas, piemēram, saules bateriju sistēmas. Zibens strāva var sasniegt pat 40 000 ampēru, tiešai zibens izlādei trāpot saules baterijās, un tās var tikt neatgriezeniski sabojātas. Taču ar zibens­aizsardzības sistēmu zibens izlāde droši tiek novadīta zemē, un saules paneļi netiek bojāti.

Saules paneļiem jāuzstāda atsevišķa zibensaizsardzības sistēma – arī tad, ja īpašumā tāda jau uzstādīta.

2. Vai nepieciešama apkope

Saules paneļiem nav vajadzīga regulāra apkope. Pietiekami efektīvi putekļus notīra lietus, savukārt ziemā sniega sega ātri nokūst vai noslīd, paneļiem uzsilstot. Protams, ja īpašnieks vēlas, saules paneļus var kopt un tīrīt, izvēloties piemērotus tīrīšanas rīkus un materiālus, kas nebojā saules paneļu virsmu.

3. Vai saules paneļi pārlieku nenoslogo jumtu

Ražotāji piedāvā triju dažādu veidu saules paneļus: plēves, monokristāliskos un polikristāliskos. Izvērtējot Latvijas laikapstākļus, kā arī paneļu efektivitāti un izmaksas, praktiskākie ir monokristāliskie paneļi. Tā patlaban ir efektīvākā no zināmajām tehnoloģijām – nepieciešams mazāks paneļu skaits, līdz ar to tie aizņem mazāk vietas un izraisa mazāku noslodzi jumtam. Canadian Solar 375 W standarta panelis aizņem 1,66 m2 platību (1765 x 1048 x 40 mm), tā svars bez stiprinājumiem ir 21,1 kilograms. Komplektā var būt 4–28 saules paneļi. Tādējādi viegli aprēķināt, cik liels papildu svars jāiztur jumtam. Saules paneļus var izvietot ne tikai vienkopus, bet arī atsevišķi.

Saules paneļus iespējams izvietot uz visiem segumiem, izņemot salmu jumtus. Atšķiras tikai nepieciešamie stiprinājumi. Saules paneļus iespējams ierīkot divās trijās dienās.

4. Vai dienā saražoto enerģiju var tērēt naktī

Saules paneļi visvairāk elektroenerģijas ražo dienā, kad saule spīd visspožāk. Taču tieši šajā laikā mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņš ir vismazākais. Saules paneļu pieslēgums elektrotīklam nodrošina to, ka laikā, kad elektroenerģija tiek saražota, bet netiek mājā patērēta, tiek nodota publiskajam elektrotīklam, savukārt vakarā tā no tīkla tiek paņemta. Jāmaksā par sadales tīklu pakalpojumiem un to elektroenerģijas daļu, kas patērēta virs pašu saražotā.

Protams, pastāv iespēja sadzīves tehniku ieprogrammēt tā, lai lielākie patērētāji ieslēgtos laikā, kad enerģiju ražo saules paneļi. Piemēram, pusdienlaikā tiktu darbināta veļas mazgājamā un trauku mazgājamā mašīna.

Nosegt daļu patēriņa rīta un vakara stundās ar pašu saražoto elektroenerģiju iespējams, paneļus izvietojot ne tikai uz dienvidiem, bet arī dienvidaustrumiem un dienvidrietumiem. Protams, tā kopējais saražotās enerģijas apjoms samazināsies, taču kopējā diennakts bilancē šāds risinājums, iespējams, atsevišķām mājsaimniecībām ir izdevīgāks. Svarīgi arī tas, lai paneļus nekas nenoēnotu, – koka un citu ēku mestās ēnas neļaus paneļiem strādāt ar pilnu jaudu.

Visizdevīgāk lielāko daļu saules paneļu saražotās enerģijas iztērēt tajā pašā brīdī, kad tā tiek saražota.

5. Vai Latvijā pietiek saules

Lai arī dzīvojam salīdzinoši tālu uz ziemeļiem, speciālistu aprēķini liecina, ka saņemam pietiekami daudz saules enerģijas, lai paneļu izmantošana būtu rentabla.

Aktuālāks ir jautājums – kādas jaudas iekārta nepieciešama, lai sistēmas ierīkošana atmaksātos. Atbilde ir vienkārša – nevajag uzstādīt vairāk jaudas, kā nepieciešams. Protams, ir risinājumi, kā enerģiju uzkrāt akumulatoros, taču tas palielinās ierīkošanas izmaksas. Arī saules paneļu tehnoloģijas attīstās daudz straujāk nekā iespējas uzkrāt elektroenerģiju.

Iekārtas atmaksāšanās laiks, sabalansējot patērējamo un iegūstamo jaudu, parasti tiek lēsts 10 gadu, kalpošanas laiks – 25 gadi.