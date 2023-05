Pieci pasaulē slavenākie Latīņamerikas narkotiku karteļi – tie vienmēr par soli apsteidz likumsargus

Publicitātes foto. National Geographic

Neskatoties uz to, ka Amerikas varas iestādes iztērējušas vairākus miljardus dolāru cīņā pret narkotisko vielu ievešanu valstī, Meksikas narkokarteļi atrod arvien jaunus veidus, lai aizliegtās vielas nonāktu melnajā tirgū, vēsta kanāls “National Geographic”.

Pasaulē viena no populārākajām un arī biežāk lietotajām narkotikām ir kokaīns. Šī sintētiskā viela liek cilvēka smadzenēm nemitīgi darboties, radot enerģijas pieplūduma sajūtu. Īpaši populārs kokaīns kļuva disko ēras laikā – 1980. gados.

1999. gadā veiktais pētījums liecināja, ka Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) kokaīnu lietoja 3,7 miljoni cilvēku vecumā virs 12 gadiem. Jāsaka gan, ka 2020. gadā Oregonas štatā kokaīna lietošana tika dekriminalizēta, proti, par nelielu šīs vielas glabāšanu savām vajadzībām vairs netiek piemērota kriminālā atbildība.

Tomēr pārējos, 49 ASV štatos, īpaši tajos, kuri atrodas netālu no robežas ar Meksiku, joprojām notiek nežēlīgas cīņas ar kontrabandistu un narkokarteļu apkarošanu. Lūk, pieci slavenākie un nežēlīgākie Meksikas narkokarteļi.

Gvadalaharas kartelis

Gvadalaharas kartelis ir pazīstams arī ar citu nosaukumu – La Federación jeb Federācija. To 1970. gados izveidoja bijušais Meksikas federālās policijas darbinieks Migels Anhels Felikss Galjardo kopā ar Ernesto Kariljo un Rafaelu Kvintero, sabiedrībā zināmiem narkodīleriem.

Tiek uzskatīts, ka tieši šis kartelis ir guvis lielāko peļņu, kas iegūta Kolumbijas kokaīna nelegālas tirgošanas rezultātā. Jāpiebilst, ka 1980. gados šis kartelis kontrolēja teju visu Meksikas kokaīna tirgu, kā arī tuneļus pie ASV un Meksikas robežām, caur kuriem aizliegtās vielas nonāca ASV. Daudzi mūsdienu karteļi, piemēram, “Tihuānas”, “Huaresas” un “Sinaloas”, pirmsākumos bijuši tieši Gvadalaharas karteļa atzari.

Savu lielāko triecienu Gvadalaharas kartelis guva, kad 1985. gadā tika arestēts un vēlāk notiesāts viens no tā dibinātājiem – Rafaels Kvintero. Viņu apsūdzēja ASV narkotiku apkarošanas dienesta aģenta Enrikes Kamarenas vairāk nekā 30 gadus ilgušā spīdzināšanā un cietsirdīgā noslepkavošanā. Pēc Kamarenas nāves ASV varas iestādes iesaistīja visus iespējamos resursus, lai atrastu un sodītu Gvadalaharas karteļa bosus. Pēc Galjardo aresta Gvadalaharas karteli sadalīja trīs atsevišķos – “Sinaloas”, “Huaresas” un “Tihuānas”.

“Sinaloas” kartelis

Šo karteli radīja un ilgus gadus vadīja Hoakins Guzmans, kas pasaulē vairāk pazīstams ar iesauku El Čapo jeb Īsais, kuru arestēja 2016. gadā. Neatkarīgi no tā, “Sinaloas” kartelis joprojām kontrolē narkotiku tirdzniecību Meksikas un ASV pierobežā. “Sinaloas” kartelis bija uzsācis asiņainu karu pret konkurentiem no “Huaresas” karteļa. Pēc policijas aplēsēm, šis karš prasījis vismaz 12 000 upuru. Cīņā par to, kurš kontrolēs narkotiku piegādes maršrutus, “Sinaloas” kartelis ir uzvarējis. Britu izdevums “The Guardian” ziņo, ka tieši “Sinaloa” kartelis ir tas, kurš piegādā marihuānu, kokaīnu, metamfetamīnu un heroīnu ASV tirgū.

“Tihuānas” kartelis

1990. un 2000. gadu sākumā “Tihuānas” kartelis tika uzskatīts par lielāko un vienu no nežēlīgākajiem noziedzīgajiem grupējumiem Meksikā. “Tihuānas” karteli vadīja Gvadalaharas karteļa dibinātāja Feliksa Galjardo brāļadēļi. Jāatzīmē, ka no septiņiem Arelano brāļiem pēc iekšējām karteļa cīņām palicis tikai viens no viņiem – Luiss Fernando Sančess Arelano.

Kartelis joprojām kontrolē lielāko daļu narkotiku tirdzniecības Meksikas Dienvidu Lejaskalifornijas štatā. 2007. gada janvārī Meksikas arrmijas spēki uzsāka operāciju, lai ieviestu kārtību un arestēja korumpētus policijas darbiniekus, par kuriem bija zināms, ka tie sadarbojās ar karteli. Šīs operācijas rezultātā, Tihuānas kartelis zaudēja lielāko daļu savas ietekmes un kontrolē vairs tikai Tihuānas apkaimi.

“Huaresas” kartelis

Jau kopš 2007. gada tas bijis sīvā un visnotaļ asiņainā cīņā ar saviem konkurentiem no “Sinaloas” karteļa par narkotiku kontrabandas ceļu kontroli. Neskatoties uz konkurenci, “Huaresas” kartelis joprojām kontrolē trīs galvenos narkotiku ievešanas punktus Teksasas pilsētā Elpaso.

“Huaresas” kartelis sadarbojas ar diviem grupējumiem – “La Linea” un “Barrio Azteca”. Kopā viņi nodrošina vienu no lielākajiem nelegālo narkotiku pārvadājumu ceļiem Amerikā. Lai gan cīņa ar konkurentu karteli bieži vien nes tiem ne tikai finansiālus, bet arī cilvēkresursu zaudējumus, “Huaresas” kartelis turpina iebiedēt sabiedrību. Runā, ka viņi saviem ienaidniekiem nogriež galvas, izkropļo ķermeņus un pavisam atklāti, publiski atbrīvojas no līķiem.

“Līča” kartelis

“Gulf” jeb “Līča” kartelis tika izveidots Meksikas līča piekrastē 1930. gados. Savos pirmsākumos tas nodarbojās ar alkohola un citu, tai laikā nelegālu, preču ievešanu ASV. Jāpiebilst, ka tolaik Amerikā bija ieviests tā saucamais “sausais likums”, kas aizliedza grādīgo dzērienu ražošanu un pārdošanu. Šis aizliegums veicināja ievērojamu noziedzīgu grupējumu uzplaukumu gan ASV, gan kaimiņvalstīs, tai skaitā arī Meksikā.

Kad “sauso likumu” atcēla, kartelis nomainīja darbības virzienu un uzsāka azartspēļu namu pārvaldīšanu, kā arī iesaistījās prostitūcijas un zagtu auto pārdošanas nelegālajā biznesā. Tomēr karteļa “zelta laikmets” bija 1980. -1990. gados, kad to vadīja Huans Garsija Abrega.

Viņam izdevās vienoties par to, ka kartelis saņem 50% kokaīna kravas kā samaksu par kontrabandas ievešanu ASV. Tas bija ievērojami vairāk nekā iepriekš maksātie 1500 ASV dolāru par katru kilogramu, jo jaunās summas bija mērāmas miljonos dolāru. Pēc Meksikas ģenerālprokura aplēsēm, 1990. gados “Līča” kartelis no narkotiku tirdzniecības nopelnīja vismaz 10 miljardus ASV dolāru.

