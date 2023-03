“Piekrītu Zelenskim, ka Bahmuta šobrīd ir ārkartīgi svarīga pozīcija.” Rajevs komentē, kādēļ tik aktīvas kaujas notiek tieši Bahmutā Ieteikt







“Atrodiet, kur šeit kartē ir Bahmuta? Jūs neredzat to nosaukumu, jūs nezinat, kur tā vieta ir. Ja es neatzīmētu kartē šo punktu, tad neviens pat nezinātu, ka Bahmuta ir šeit! Bet kāpēc es iepriekš pateicu, ka piekrītu prezidentam Zelenskim [Ukrainas prezidents Vlodimirs Zelenskis – red.], ka tā šobrīd ir ārkārtīgi svarīga pozīcija. Kāpēc? Tāpēc, ka viss šis reģions šobrīd, kas atrodas šeit [rāda kartē – red.], saucas Donbasa reģions: tā ir industriālā zona, un pa lielam, ja mēs iztaisām tādu vienkāršu analoģiju – tā ir lielā “Azovstaļ” rūpnīca – viss šis reģions. Un šeit aizķerties ir ārkārtīgi vienkārši un labi,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentēja NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis, 14.Saeimas deputāts (AS) Igors Rajevs, diskutējot par to, kādēļ šobrīd Ukrainā aktīvā karadarbības fronte notiek tieši Bahmutā, un, kādēļ tieši tur tiek koncentrēti milzīgi militārie spēki, kā arī abām pusēm – krieviem un ukraiņiem Bahmutā ir tik lieli zaudējumi.

“Un, ja mēs paņemam Otrā pasaules kara piemēru, tad vāciešiem savā uzbrukumā neizdevās ieņemt Donbasu, ne krieviem, uzbrūkot atpakaļ, neizdevās ieņemt Donbasu. Visas darbības notika apkārt šim reģionam, un tad vienreiz vieniem, tad otrreiz – otriem – izdevās izspiest pretinieku no šī reģiona, bet viņiem neizdevās viņu ieņemt ar spēku. Un, ja paskatāmies, ko runā prezidents Zelenskis, tad vienīgā nākošā, lielā aizsardzības līnija ukraiņu spēkiem ir šeit – tā saucas Slavjanska, Kramatorska… Tur reāli ir pēdējā līnija, kur ir industriālā zona, un, kur ukraiņu spēki var aizķerties,” tā TV24 raidījumā komentēja Rajevs.

“To, ko tagad dara Bahmuta – viņi ļauj ukraiņiem veidot šo aizsardzības līniju šeit [rāda kartē -red.]. Ja krievu karaspēkam izdodas pēc Bahmutas ieņemšanas aiziet uz priekšu un izodas uzlauzt šo aizsardzības līniju, tad tālāk ir tikai klaji lauki un mazas pilsētiņas, kas nozīmē, ka ukraiņu spēkiem vienīgā vieta, kur varēs reāli aizķerties aiz aizsardzības līnijas, ir šeit [raidījumā rāda kartē – red.] – un tā ir Dņepras upe [gar Zaporijžu (Zaporizhia) – red.]. Tāpēc cīņas par Bahmutu un cīņas par Kramatorskas, Slavjanskas, Tarjeckas aizsardzības līniju ir ārkārtīgi svarīgi! Tieši tur viņi var apturēt krievu armijas uzbrukumu. Ja krievu armija izlaužas tālāk uz šejieni, apturēt viņas uzbrukumu būs ārkārtīgi grūti,” uzskata Rajevs.

Zalužnijs: Bahmutas operācija ir izšķiroši svarīga visas frontes izturīgumam

Jau vēstīts, ka aizsardzības operācijai Bahmutas virzienā ir ļoti svarīga stratēģiskā nozīme ienaidnieka atturēšanā un tā ir izšķiroši svarīga visas frontes aizsardzības izturīgumam, otrdien apliecināja Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs, šonedēļ ziņoja LETA.

“Cienu mūsu karavīru izturību, drosmi un nesatricināmību Bahmutā. Aizsardzības operācijai šajā virzienā ļoti svarīga stratēģiskā nozīme ienaidnieka atturēšanā. Tā ir izšķiroši svarīga visas frontes aizsardzības izturīgumam.”

“Paldies katram aizstāvim un aizstāvei, kas dod pienācīgu pretsparu okupantiem un pietuvina Ukrainas uzvaru,” platformā “Telegram” ierakstījis Zalužnijs.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien ticies ar augstākajiem militārajiem komandieriem un piekritis, ka Ukrainas karavīriem ir jāpaliek Bahmutā, pavēstīja Zelenska birojs.

“Izskatot aizsardzības operācijas gaitu Bahmutas virzienā, visi [Augstākā virspavēlnieka] štāba locekļi pauda kopīgu nostāju par Bahmutas pilsētas tālāko noturēšanu un aizsardzību,” teikts paziņojumā.

Bahmutā notiek sīva cīņa par pilsētas centru

Ukrainas austrumos norisinās spraigas kaujas par Bahmutas centru, pirmdien ziņo abas karojošās puses.

Bahmuta, kur pirms kara dzīvoja aptuveni 70 000 cilvēku, kļuvusi par kauju epicentru, un Krievijas karaspēks un, jo īpaši algotņu grupējums “Vagner” spītīgi cenšas ieņemt pilsētu, lēnām gūstot panākumus.

“”Vagner” uzbrukuma vienības virzās uz priekšu no vairākiem virzieniem, cenšoties izlauzties cauri mūsu karaspēka aizsardzības pozīcijām un virzīties uz pilsētas centru. Sīvās cīņās mūsu aizstāvji nodara ienaidniekam ievērojamus zaudējumus,” šorīt paziņoja Ukrainas armija.

Arī “Vagner” ziņoja, ka norisinās sīva cīņa par pilsētas centru.

Kauja par Bahmutu izvērtusies par ilgāko un asiņaināko no kaujām šajā karā, kas sākās 2022.gada 24.februārī ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā.