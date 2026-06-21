Piesaista slimību un nabadzību: lūk, kurās nedēļas dienās nav ieteicams mazgāt matus 0
Matu mazgāšana lielākajai daļai cilvēku ir pavisam ikdienišķa lieta, taču senāk cilvēki ticēja, ka pat šādam ierastam rituālam ir īpaša nozīme. Tika uzskatīts, ka noteiktās nedēļas dienās matu mazgāšana var ietekmēt ne tikai cilvēka pašsajūtu, bet arī veiksmi, attiecības un pat finansiālo situāciju.
Daudzi senie ticējumi vēstīja, ka nepareizā laikā mazgāti mati var aizskalot veiksmi, piesaistīt strīdus vai radīt neveiksmes. Savukārt citās dienās šis process, gluži pretēji, palīdzot atjaunot spēkus un piesaistīt pozitīvu enerģiju.