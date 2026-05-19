Foto: Freepik.com

Lielā mistērija ir atrisināta! Zobārsti beidzot atklājuši, kad vispareizāk tīrīt zobus – pirms vai pēc brokastīm? 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:20, 19. maijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Daudzi cilvēki gadiem ilgi ir strīdējušies par vienu un to pašu jautājumu – vai zobus pareizāk tīrīt pirms brokastīm vai tomēr pēc tām? Tagad zobārsti beidzot snieguši skaidru atbildi, un izrādās, ka ieradums, kuru ievēro daudzi, patiesībā var kaitēt zobu emaljai, vēsta “Daily mail”.

“Nulles fāze” jau ir sākusies: analītiķi brīdina par Putina jauno plānu, kas var ietekmēt arī Baltijas valstis
Zeme pagājušonakt izvairījās no neparedzami stipra trieciena – mums 91 000 kilometru attālumā garām patraucās asteroīds-slepkava
“Bija plkst. 14.10 pēcpusdienā, kad es iegāju mūsu dēla istabā…” Jānis Vanags atsauc atmiņā dienu, kad zaudēja arī otru dēlu
Lasīt citas ziņas

Speciālisti skaidro, ka zobus vislabāk tīrīt uzreiz pēc pamošanās, vēl pirms brokastīm. Nakts laikā mutē uzkrājas baktērijas un aplikums, tāpēc rīta zobu tīrīšana palīdz muti attīrīt vēl pirms pirmās maltītes.

“Zobu tīrīšana pirms brokastīm palīdz noņemt aplikumu un baktērijas, kas uzkrājušās pa nakti. Tā arī izveido aizsargkārtu no fluora uz zobiem pirms ēšanas,” skaidro speciālisti.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Nu, šis jau ir vērtīgāk par jebkuru kukuli!” Tuvojoties sēņošanas sezonai, latvieši pasmaida par labākajām sēņu vietām
Live
TEKSTA TIEŠRAIDE. Apdraudējums gaisa telpā netika konstatēts – pierobežā šovakar izsludinātā trauksme beigusies
“Gulēšana koridorā ir realitāte!” Ukraina brīdina krievus par to, kas viņus sagaida un kam viņiem jāgatavojas

Tomēr joprojām netrūkst cilvēku, kuri uzskata pretējo. Daudzi ir pārliecināti, ka zobus loģiskāk tīrīt tieši pēc ēšanas.

Zobārsti gan brīdina, ka daudzi brokastu produkti satur skābes, kas īslaicīgi padara zobu emalju jutīgāku. Tas īpaši attiecas uz augļiem, sulām, ievārījumiem un citiem saldiem vai skābiem produktiem.

“Zobu tīrīšana uzreiz pēc brokastīm var būt kaitīga, īpaši, ja ēsti skābi produkti, piemēram, augļi vai augļu sula. Tie īslaicīgi padara emalju mīkstāku, un zobu tīrīšana šajā brīdī var veicināt tās nodilšanu,” skaidro speciālisti.

Pēc ekspertu domām, zobu tīrīšana pirms ēšanas palīdz mazināt cukura un skābju negatīvo ietekmi uz zobiem. Kad zobus iztīra pirms brokastīm, jūs saviem zobiem piešķirat papildu aizsargkārtu, kas palīdz samazināt kaitējumu, ko rada skābi vai saldi produkti.

Tiem, kuri tomēr vēlas zobus tīrīt pēc ēšanas, zobārsti iesaka nogaidīt vismaz 30 minūtes. Tas nepieciešams, lai siekalas paspētu neitralizēt skābes un emalja atkal kļūtu stiprāka.

Emaljai nepieciešams laiks, lai atjaunotos pēc saskares ar skābi. Ja zobus tīrāt uzreiz, jūs faktiski tīrāt mīkstinātu emalju, kas ar laiku var izraisīt jutīgumu un nodilumu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
10 bīstami pārtikas produkti, kas burtiski iznīcina jūsu zobu emalju
Veselam
Vai domājāt, ka tikai cukurs bojā jūsu zobus? Šie 5 pārtikas produkti var būt vēl kaitīgāki
Veselam
Kāpēc latviešiem ir tik slikti zobi? Zobārste atklāj galveno iemeslu – un nē, vainīgi nav zemie ienākumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.