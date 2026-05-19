Lielā mistērija ir atrisināta! Zobārsti beidzot atklājuši, kad vispareizāk tīrīt zobus – pirms vai pēc brokastīm?
Daudzi cilvēki gadiem ilgi ir strīdējušies par vienu un to pašu jautājumu – vai zobus pareizāk tīrīt pirms brokastīm vai tomēr pēc tām? Tagad zobārsti beidzot snieguši skaidru atbildi, un izrādās, ka ieradums, kuru ievēro daudzi, patiesībā var kaitēt zobu emaljai, vēsta “Daily mail”.
Speciālisti skaidro, ka zobus vislabāk tīrīt uzreiz pēc pamošanās, vēl pirms brokastīm. Nakts laikā mutē uzkrājas baktērijas un aplikums, tāpēc rīta zobu tīrīšana palīdz muti attīrīt vēl pirms pirmās maltītes.
“Zobu tīrīšana pirms brokastīm palīdz noņemt aplikumu un baktērijas, kas uzkrājušās pa nakti. Tā arī izveido aizsargkārtu no fluora uz zobiem pirms ēšanas,” skaidro speciālisti.
Tomēr joprojām netrūkst cilvēku, kuri uzskata pretējo. Daudzi ir pārliecināti, ka zobus loģiskāk tīrīt tieši pēc ēšanas.
Zobārsti gan brīdina, ka daudzi brokastu produkti satur skābes, kas īslaicīgi padara zobu emalju jutīgāku. Tas īpaši attiecas uz augļiem, sulām, ievārījumiem un citiem saldiem vai skābiem produktiem.
Pēc ekspertu domām, zobu tīrīšana pirms ēšanas palīdz mazināt cukura un skābju negatīvo ietekmi uz zobiem. Kad zobus iztīra pirms brokastīm, jūs saviem zobiem piešķirat papildu aizsargkārtu, kas palīdz samazināt kaitējumu, ko rada skābi vai saldi produkti.
Tiem, kuri tomēr vēlas zobus tīrīt pēc ēšanas, zobārsti iesaka nogaidīt vismaz 30 minūtes. Tas nepieciešams, lai siekalas paspētu neitralizēt skābes un emalja atkal kļūtu stiprāka.
Emaljai nepieciešams laiks, lai atjaunotos pēc saskares ar skābi. Ja zobus tīrāt uzreiz, jūs faktiski tīrāt mīkstinātu emalju, kas ar laiku var izraisīt jutīgumu un nodilumu.