Pilnīga mistika! Kaķis nobrauc 500 jūdzes taksometrā, kad viņu pēkšņi pamana aiz auto dzinēja režģa Ieteikt







Kāds Lielbritānijas taksometra vadītājs sava taksometra dzinēja nodalījumā atradis iestrēgušu kaķēnu pēc tam, kad bija nobraucis 500 jūdzes, vēstīja britu medijs “BBC“.

Kaķis tika pamanīts pēc tam, kad taksometra vadītājs Toms Hačings pēc brauciena uz Bristoles lidostu, Kārdifu un Treherbertu atgriezās savās mājās Tonyrefailā (Tonyrefail).

Pēc tam, kad kaķēns, kurš, acīmredzot, bija izvairījies no braukšanas cenas apmaksas, tika nogādāts veselības stāvokļa pārbaudei, izrādījās, ka viņš jau kā nedēļu bija pazudis no mājām. “Es domāju, ka kaķēna īpašnieki jau bija atmetuši pēdējās cerības viņu atkal redzēt,” tā sacīja Toms.

Kaķis tika atrasts pagājušajā nedēļā, kad Toma 32 gadus vecā līgava pamanīja kaut ko dīvainu brīdī, kad viņš ar savu “Mercedes-Benz Citan” auto piebrauca pie viņu mājas.

“Viņa man lūdza paskatīties aiz taksometra radiatora dekoratīvā režģa — man nebija ne jausmas, ko viņa bija tur bija pamanījusi vai kas tur varētu slēpties,” stāstīja Toms, kurš bija nostrādājis par “Tommy’s Taxi” vadītāju tikai dažus mēnešus. “Un es noteikti negaidīju, ka šis mazais rozā deguntiņš un zaļu acu pāris pēkšņi parādīsies tikai dažu centimetru attālumā no manas sejas.”

Foto: Ekrānuzņēmums no raksta BBC/Toms Hačings Kāds Lielibritānijas taksometra vadītājs sava taksometra dzinēja nodalījumā atradis iestrēgušu kaķēnu pēc tam, kad bija nobraucis 500 jūdzes.

Pēc tam, kad viņam izdevās noņemt automašīnas priekšējo buferi un izcelt kaķi, tas nekavējoties tika nogādāts pie tuvējā veterinārārsta. “Kaķis droši vien bija ļoti noguris no garā ceļojuma, jo gandrīz uzreiz cieši aizmiga uz pasažiera sēdekļa tieši man blakus,” viņš piebilda.

Pēc tam, kad veterinārārsts bija konstatējis, ka kaķim nekas nekaiš, ātra sociālo tīklu pārmeklēšana atklāja, ka dzīvnieks, kura vārds izrādījās Gizmo, bija pazudis no savām mājām Miskinā (Miskin) apmēram nedēļu.

“Viņa saimnieki jau bija izslēguši iespēju, ka redzēs vēl kādreiz savu kaķi dzīvu, un es joprojām nezinu, kā tam bija izdevies nokļūt no Miskinas Tonyrefailā,” pārsteigti sacīja Toms. “Tas ir sešu vai septiņu jūdžu attālumā no mūsu dzīvesvietas, un es neesmu saņēmis izsaukumu uz turieni jau vairākas nedēļas,” viņš uzsvēra.

“Viss, ko es varu iedomāties, ir tas, ka kaķis pie mums nokļuvis ar vienu no tām lielajām kravas automašīnām, kas kursē no un uz rūpniecisko rajonu tur augšā, un dažas no tām reizēm brauc arī gar mūsu īpašumu. Kopumā ņemot, kaķa parādīšanās šeit ir pilnīgi mistiska,” piebilda Toms.