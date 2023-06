VIDEO. Vladimira Putina šī rīta uzruna, reaģējot uz briestošo pilsoņu karu: “Jebkurš iekšēja dumpis ir nāvējošs drauds mūsu valstij”

24.jūnija rītā pašreizējais Krievijas prezidents Vladimirs Putins teicis uzrunu tautai saistībā ar militāro apvērsumu. Turpinājumā publicējam pilnu tās izklāstu.

“Es vēršos pie Krievijas pilsoņiem, bruņoto spēku, tiesībaizsardzības un drošības dienestu darbiniekiem, kaujiniekiem un komandieriem, kas šobrīd cīnās savās pozīcijās, atvairot ienaidnieka uzbrukumus, darot to varonīgi.

Es vakar vakarā runāju ar komandieriem visos virzienos. Es vēršos arī pie tiem, kas tika maldinoši ierauti noziedzīgajā piedzīvojumā, virzīti pretim smagam bruņota dumpja noziegumam.

Krievija šodien vada visgrūtāko karu par savu nākotni, atvairot neonacistu un viņu rīkotāju agresiju. Pret mums ir pagrieztas visas Rietumu militārās, ekonomiskās un informācijas mašīnas. Mēs cīnāmies par mūsu cilvēku dzīvībām un drošību. Par mūsu suverenitāti un neatkarību. Par tiesībām palikt Krievijai, valstij ar 1000 gadu vēsturi.

Tā ir cīņa, kurā tiek izšķirts mūsu tautas liktenis, kas prasa visu mūsu spēku apvienošanu, vienotību, saliedēšanos un atbildību. Viss pārējais, kas mūs vājina, ir jānostumj malā.

Mūsu ārējie ienaidnieki izmanto jebkādus argumentus, lai iedragātu mūs no iekšpuses. Tādējādi darbības, kas sašķeļ mūsu vienotību, ir mūsu tautas nodevība. Tas ir streiks mūsu valsts un mūsu tautas aizmugurē.

Tieši šāds streiks tika rīkots 1917. gadā, Pirmajā pasaules karā, taču tās uzvara tika nozagta. Intrigas un strīdi aiz armijas muguras izrādījās lielākā katastrofa, armijas un valsts iznīcināšana, milzīgu teritoriju zaudēšana, kā rezultātā notika traģēdija un pilsoņu karš.

Krievi nogalināja krievus, brāļi nogalināja brāļus. Bet ieguvēji bija dažādi politiski laimes kavalieri un svešas varas, kas sadalīja valsti un saplēsa to daļās. Mēs neļausim tam notikt.

Mēs aizsargāsim savu tautu un valsti no jebkādiem draudiem, tostarp no iekšējas nodevības. Tas, ar ko mēs saskaramies, ir tieši iekšēja nodevība. Ārkārtas ambīcijas un personīgās intereses noveda pie nodevības. Nodevība pret savu valsti un tautu un lietu, par kuru kopā ar mūsu karavīriem mira “Vagner” cīnītāji.

Varoņi, kas atbrīvoja Soledaru un Artemivsku, Donbasa pilsētas. Viņi cīnījās un atdeva dzīvības Novorosijai un krievu pasaules vienotībai. Viņu vārdu un slavu nodeva arī tie, kas cenšas organizēt dumpi, iegrūžot valsti anarhijā un brāļu nogalināšanā, līdz sakāvei, beigās un kapitulācijai.

Atkārtojiet: jebkurš iekšēja dumpis ir nāvējošs drauds mūsu valstij, mums kā tautai. Tas ir streiks pret mūsu tautu. Un mūsu rīcība, lai aizstāvētu tēvzemi no šādiem draudiem, būs brutāla.

Ikviens, kurš apzināti devies pa nodevības ceļu, kurš sagatavoja bruņotu dumpi, devās uz šantāžas un teroristu darbību ceļu, saņems neizbēgamu sodu.

Viņi atbildēs likuma un mūsu tautas priekšā. Bruņotie spēki un citas nodaļas tika pienācīgi instruētas. Papildu pretterorisma pasākumi tagad tiek īstenoti Maskavā, Maskavas apgabalā un vairākos citos reģionos.

Tiks veiktas izlēmīgas darbības, lai stabilizētu situāciju Rostovā pie Donas. Tas paliek grūti. Civilās un militārās kontroles nodaļu darbība praktiski ir bloķēta.

Kā Krievijas prezidents un augstākais komandieris, kā Krievijas pilsonis es darīšu visu, lai aizstāvētu valsti, aizsargātu Konstitūciju, dzīvības un drošību, pilsoņu brīvību.

Tie, kas sagatavoja militāro dumpi, kas paceļ ieročus pret kaujas brāļiem, ir nodevuši Krieviju un par to maksās. Un tos, kuri tiek iesaistīti noziegumā, es lūdzu nepieļaut šo būtisko, traģisko, neatkārtojamo kļūdu. Izdari vienu pareizo izvēli – pārtrauc piedalīties noziedzīgās darbībās.

Es ticu, ka mēs aizstāvēsim un saglabāsim to, kas mums ir svēts. Un kopā ar dzimteni mēs pārvarēsim visus izaicinājumus un kļūsim vēl stiprāki.”

