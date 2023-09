Vincents van Kvikenborns Ekrānšāviņš no “X”, Foto: REUTERS/Francois Lenoir/File Photo. Kolāžā: LA.lv

Pīpīgeita jeb Beļģijas tieslietu ministra dzimšanas dienas skandāls – draugi apčurājuši policijas auto Ieteikt







Izmeklēšana par “aizvainojošu uzvedību” sākta pēc tam, kad Beļģijas tieslietu ministra dzimšanas dienas svinībās viesi tika apsūdzēti par urinēšanu uz policijas automašīnas.

Beļģijas tieslietu ministrs noteikti atcerēsies savu 50. dzimšanas dienu. Trīs viņa viesi tiek apsūdzēti par urinēšanu uz policijas automašīnas, kas bija novietota pie viņa mājas naktī no 14. uz 15. augustu.

Ministrs Vincents Van Kvikenborns ceturtdien stājās parlamenta priekšā pēc izmeklēšanas uzsākšanas 23. augustā. Viņš Beļģijas parlamentam sacīja, ka neko nezinot par savu trīs viesu izdarīto viņa dzimšanas dienas svinībās, proti, ka viņi grasītos apčurāt policijas furgonu, kas bijis novietots pie viņa mājas, un atvainojās par skandalozo incidentu.

“Es vēlos atvainoties ikvienam policistam valstī [..] Es pilnībā saprotu, kāpēc viņi ir sašutuši. Tas ir absolūti nepieņemami,” viņš teica ārkārtas trīs stundu sēdē Tieslietu komitejas deputātu priekšā.

Van Kvikenborns saka, ka viņš piezvanījis trim aizdomās turētajiem “un viņus sarājis”. Viņš apgalvoja, ka ir palīdzējis izmeklēšanā, aicinot trīs aizdomās turamos pašiem ierasties pie prokurora, kas viņus nopratinātu.

Kad vairāki flāmu plašsaziņas līdzekļi publicēja attēlus, kuros trīs cilvēki darbojās ap policijas furgonu, van Kvikenborns apgalvoja, ka tobrīd nav bijis klāt un nav bijis par to informēts.

Taču pirmdien, 4. septembrī, flāmu sabiedriskā raidorganizācija VRT apšaubīja viņa versiju, pamatojoties uz citiem attēliem, kas bija to rīcībā.

Nākamajā dienā ministrs nolēma parādīt citam kanālam savus kadrus, kas uzņemti no kamerām, kas fiksētas viņa mājās, un kurā viņš redzams manāmi saguris, kad viņš pulksten 4 no rīta dodas pie durvīm ar savu pēdējo viesi, pavadot to.

Kadros redzams, ka ministrs atliecies, it kā atdarinātu žestu, ka kāds urinē, blakus savam draugam, kurš arī izskatās tikpat piekusis. Ministrs piesardzīgi šo žestu raksturoja kā “ģitāras spēli”, taču atzina, ka viņa prāts tobrīd bijis duļķains.

Viņš arī sacīja, ka viņa pēdējam viesim, vienam no viņa labākajiem draugiem, “nav nekāda sakara ar incidentiem”, kas iezīmēja viņa 50. dzimšanas dienas ballīti.

Afēra, ko Beļģijas mediji nodēvējuši par “pīpīgeitu, ir nostādījusi šo flāmu liberālo līderi sarežģītā situācijā, jo vairākas policistu arodbiedrības ir aicinājušas viņu atkāpties no amata.