Dārzniece: "Pļaušanas sezona vēl aizvien turpinās!"





Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kā tikt galā ar mauriņu? Cik ilgi jāpļauj? Baidos arī sabojāt skaisto zaļumu, jo augsne pamīksta, zāle jēla” – jautā Baiba no Jūrmalas.

Konsultē dārzu ierīkotāja Maruta Kaminska un dārzniece Indra Lielkāja.

Zālespļāvējus un trimmerus vēl nevar likt ziemas guļā, jo mauriņa kopšana vēl aizvien turpinās. Protams, tagad zāle stiepjas lēnāk nekā vasarā, tomēr ik pēc pāris nedēļām vajadzētu piefrizēt.

Zālīti turpina pļaut tik ilgi, cik ilgi tā aug.

Pļauj regulāri

Zāli atstāj 5–7 cm augstumā. Ja tā garāka, tad mitrumā, zem lapām un sniega sagāzīsies. Tajā vietā veidosies neglīti izsutumi, bojājumi zaļumā. Ja zāle paaugusi krietni garāka, to ierastajā īsumā uzreiz grūti nopļaut. Tad vispirms nopļauj augstāk. Pēc dažām dienām pļauj vēlreiz, zemāk.

Viena no lielākajām problēmām, ja pļauj vēlu, tiešām ir tā, ka zeme ir jēla, dubļaina. Vispareizāk būtu nogaidīt kādu sausāku dienu un tad darboties. Labi, ja izdodas notvert īso brīdi pēcpusdienā, kad rīta mitrums nožuvis, bet vakara vēl nav uznācis.

Ja pļauj ar zālespļāvēju, kam savācējgrozs, to iztukšo biežāk, negaidot, kamēr pilns. Mitrā zāle ir smaga, kas arī pļaujamo agregātu padara vēl smagāku, un riteņi iegrimst dziļāk.

Novāc lapas

Uz mauriņa noteikti nedrīkst atstāt lapu kārtu – īpaši tagad, kad ir mitrs un samērā silts, jo zāle zem tā var izsust. Ja lielā lapu masa novākta, atsevišķas lapiņas mauriņam nekaitēs. Šogad lapas krīt sevišķi gausi, un pēc katras nevar izskraidīt.

Zālītei pat nāks par labu, ja, braucot pāri ar pļaujamo, dažas lapas sasmalcina un atstāj kā barības vielas.

Ja laiks ļauj un gribas rosīties dārzā, mauriņam derēs, ja to pamatīgi nogrābs ar lapu grābekli, izkasot no dažādām augu paliekām, pļautās kūlas, kas pa vasaru sakrājusies.

Nodarbini robotu!

Foto: Inita Šteinberga, Maruta Kaminska, Indra Lielkāja

Mauriņu saglabāt nemainīgi skaistu gan vasarā, gan rudenī un pat zaļās ziemas periodā palīdzēs pļaušanas robots.

Dārzu ierīkotāja Maruta Kaminska iesaka apdomāt tā iegādi tagad, kad ir lielas atlaides: “Robots ir daudz vieglāks par jebkuru zālespļāvēju. Tas nepārtraukti braukalē pa mauriņu, katru dienu nopļaujot pa druskai zāles auguma. Rezultātā mauriņš veidojas kā zaļš un blīvs paklājs, turklāt nav jāgrābj zāles atlikumi.” Robots strādā arī lietainās dienās, neatstājot iebrauktas sliedes, piemīcītu zāli. Tas nesablietē augsni, kā tas ir ar cilvēka vadītiem pļaušanas agregātiem.

Nelielam pagalmam robota izmaksas var būt, sākot no 1000 eiro. Iespējams iegādāties arī jaudīgākus un lielākām platībām paredzētus pļaujamos. Piemēram, Marutas lauku mājās tas labi tiek galā ar 5000 m2 zaļo zonu. Arī speciālistes koptajos nelielajos dārzos robots sevi pierāda izcili.

Turklāt ieguldījums atmaksājas, ja salīdzina ar izdevumiem, regulāri algojot pļāvēju. Arī laba pļaujmašīna vai traktoriņš un degviela maksā daudz. Piedevām vērtība ir arī ietaupītais laiks, kas jāpatērē, pašam pļaujot zālīti.

Vēl šim pļaujamajam ir izcilas blaknes – to necieš kurmji! Nelielā pilsētas dārza zonā, kur robota braukāšana notiek biežāk, visi racēji ir prom. Arī speciālistes plašajā dārzā kurmju nedarbi bijuši tīrais posts – no vienas vietas. Tagad uzrodoties tikai pa kādam mazam rakumam gar dārza malām.

Pļaušanas robotu drošāk pirkt pie Latvijā zināmiem tirgotājiem, kas dod garantiju un var konsultēt, veikt vajadzīgo apkopi.

Lieko aizpūš

Foto: Inita Šteinberga, Maruta Kaminska, Indra Lielkāja

Neaizvietojams palīgs dārza kopšanā ir lapu pūtējs. Ar to īsā laikā bez piepūles var notīrīt celiņu, aizpūst nupat nobirušās lapas, neliekot lietā grābekli vai kādu smagu braucamo agregātu.

Gan lapas, gan gružus ar pūtēju viegli aizpūst no durvju priekšas, no krūmājiem, zem dārza mēbelēm uz terases. Dārzniecei Indrai Lielkājai no Strenčiem tas noder gan rudenī, gan pārējās sezonās. Ar to viņa arī dārzā lapas sapūš vālos, kurus tad viegli savākt.

Klāj paklāju

Foto: Inita Šteinberga, Maruta Kaminska, Indra Lielkāja

Arī vēlu rudenī, kamēr nav iestājies sals, var klāt paklājzālienu. Ja mauriņš panīcis vai jāveido jauns tukšā vietā, jāpielabo kāds laukums, visātrākais variants ir uzklāt zāli. No rīta vēl bija tikai nolīdzināta zeme, vakarā jau zaļa pļaviņa gatava. Prieks padārgs, taču vilinošs!