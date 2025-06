Foto: Valsts policija

Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par kiberuzbrukumu SIA “Jelgavas tipogrāfija”, aģentūra LETA noskaidroja policijā.

LETA, atsaucoties uz uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Māra Matrevica pagājušajā nedēļā pausto, vēstīja, ka “Jelgavas tipogrāfija” cietusi no kiberuzbrukuma.

Viņš sacīja, ka kiberuzbrukums veikts naktī no svētdienas, 1.jūnija, uz pirmdienu, 2.jūniju.

Matrevics skaidroja, ka, neskatoties uz kiberuzbrukumu, tipogrāfija turpina strādāt un visi pasūtījumi, kuri bija tikuši tālāk par iespiedformu izgatavošanu, tiek izpildīti.

Viņš piebilda, ka kompānija par kiberuzbrukumu ir informējusi gan kiberincidentu novēršanas institūciju “Cert.lv”, gan Valsts policiju.

Jautāts, kādi varētu būt kiberuzbrukuma radītie zaudējumi, Matrevics sacīja, ka to ir diezgan grūti aplēst. Matrevics skaidroja, ka tipogrāfijas apgrozījums ir aptuveni 1,5 miljoni eiro mēnesī, līdz ar to tikai apgrozījumam nodarītie zaudējumi ir aptuveni ceturtdaļa no šīs summas.

“Jelgavas tipogrāfija” pagājušajā gadā strādāja ar 17,135 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,2% mazāk nekā 2023.gadā, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 2,1% un bija 558 621 eiro.

Pagājuša gadā “Jelgavas tipogrāfija” guva ieņēmumus 25 valstīs, tostarp Latvijā kompānija guva ieņēmums 5,22 miljonu eiro apmērā, Francijā – 4,792 miljonu eiro apmērā, Vācijā – 2,158 miljonu eiro apmērā, Zviedrijā – 863 500 eiro apmērā, bet Islandē – 836 500 eiro apmērā.

“Jelgavas tipogrāfija” reģistrēta 2004.gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 190 391 eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Uzņēmuma īpašnieki ir “Vītolu fonda” dibinātāja Viļa Vītola ģimenei piederošā SIA “VVMV” (25%), Rodijs Trankalis (22,81%), Māris Matrevics (21,9%), Juris Sīlis (21,49%), Arta Kamola (7,16%) un Sandra Matrevica (1,65%).