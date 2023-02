Politologs Rajevskis: Grevcova krieviski saka cūcības, latviski – atsauc pateikto Ieteikt







Kā mēs kopumā varam vērtēt 14.Saeimas deputātes Glorijas Grevcovas (“Stabilitātei”) aktivitātes – viņa ir sava elektorāta spogulis, viņa palīdz partijai “Stabilitāte” ieņemt noteiktu politisko nišu, vai kā tas ir vērtējams? Šādu jautājumu TV24 raidījumā “Ziņu TOP” lūdza komentēt politologam Filipam Rajevskim.

“Jā, es domāju, ka viņa ir sava elektorāta spogulis. Viņa runā to, ko viņa grib dzirdēt, pie tam vēl krievu valodā. Jo mēs redzam, ka krievu un latviešu valodā kontents ir dažāds. Šajā situācijā es esmu pilnīgi pārliecināts – tāpēc viņa krieviski saka cūcības, latviski atsauc, jo to atklal nedzird viņas auditorija. Viņas auditorijai tas īstenībā neinteresē. Viņi to vērtē – tās ir tādas nodevas, tas patiesais ir krievu valodā pateikts,” raidījumā sacīja Rajevskis.

“Te es domāju, vienīgais un ātrākais veids – un “bumbiņa” ir mūsu tiesu rokās, cik ātri tiesa lemts, tik ātri viņa zaudēs amatu. Šajā gadījumā tiesa varētu parādīt to ātrumu,” norādīja politologs Rajevskis.



















Glorija Grevcova tiesas sēdē par melošanu CVK

Jau vēstīts, ka Valsts drošības dienests (VDD) noslēdzis pārbaudi saistībā ar Saeimas deputātes Glorijas Grevcovas (“Stabilitātei”) publiskajiem izteikumiem Latvijas Okupācijas muzeja apmeklējuma laikā, pieņemot lēmumu sākt kriminālprocesu par PSRS un nacistiskās Vācijas īstenotās Latvijas okupācijas iespējamu rupju noniecināšanu, aģentūru LETA informēja VDD.

Kriminālprocess sākts pirmdien saskaņā ar Krimināllikuma pantu par PSRS un nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma pret Latviju un tās iedzīvotājiem publisku slavināšanu, noliegšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu. Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.

Pārbaude par Grevcovas publiskajām aktivitātēm tika sākta saistībā ar platformā “TikTok” 22.janvārī publicētu Saeimas deputātes videouzrunu par Latvijas Okupācijas muzeja apmeklējumu.

Dienestā nekomentēja, vai deputātei piemērots personas, pret kuru sākts kriminālprocess, statuss vai aizdomās turētās statuss. Tāpat dienestā nekomentēja, vai amatpersonai piemērots drošības līdzeklis. Likums gan paredz, ka drošības līdzekli var piemērot tikai aizdomās turētajiem.

Ja VDD tomēr saskatīs Grevcovas vainu un rosinās prokuratūrai celt apsūdzību un prokuratūra saskatīs tam pamatu, tad, Saeimai piekrītot izdot deputāti kriminālvajāšanai, parlamentāriete var pilnvērtīgi turpināt darbu Saeimā, gan piedaloties Saeimas un komisijas sēdēs, gan arī tajās balsojot un saņemot pilnu atlīdzību par deputāta pienākumu izpildi, noskaidroja LETA.

Jau ziņots, ka Grevcovas “TikTok” kontā tika ievietots un vēlāk izdzēsts video vēstījums krievu valodā, kurā deputāte klāstīja, ka atnākusi uz “tā saucamo Okupācijas muzeju”. Grevcova video apgalvoja, ka muzejā “nesakrīt fakti” un ka gids stāstot “paralēlo, izdomāto vēsturi”.

“Kas tas par muzeju un tieši kāpēc, kādu mērķu labad tas ir radīts? (..) Apskatījām visus eksponātus, un sapratām – re, kā mūs muļķo, kā mūs muļķo,” video tika paudusi partijas “Stabilitātei” deputāte, kura muzejā redzamo dēvē par “īstu propagandu”.

Patlaban Rīgas pilsētas tiesā Vidzemes priekšpilsētā atrodas citas krimināllieta, kurā par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai apsūdzēta Grevcova.