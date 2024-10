Politologs Spolītis: Kremlim vienīgais, kas ir atlicis, ir biedēšana ar kodolkaru Ieteikt







“Ukraina sarkanās līnijas ir nosaukusi par brūnajām līnijām. Un mēs redzam, ka šo pēdējo desmit gadu laikā visa šī kodoliebiedēšana, sevišķi pēc 2022.gada 24.februāra, ir izrādījusies čiks! Un vienīgie, kuri to pierāda, ir varonīgie Ukrainas armijas karavīri, kas pierāda atkal un atkal, ka viss tas ir vienkārši muļķošanās,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Globuss” pauda politologs Veiko Spolītis, apspriežot Krievijas nemitīgi izteiktos kodoldraudus.

“Bet neba mēs varam pārliecināt Vācijas kancleru Šolcu vai ASV prezidentu Baidenu, ja viņiem atnāk CIP šefs Bērnss, kuram, iespējams, ir sava tikšanās un uz ko ir norādījuši vairāki analītiķi par viņa tikšanos Maskavā 2021.gada novembrī ar Krievijas prezidentu, jo viņš bija arī bijušais ASV vēstnieks Maskavā. Tā ka šajā gadījumā, iespējams, vienošanās ir bijusi, kā tas notiek starp lielvarām, bet ne par to ir jautājums. Jautājums ir par to, ka Kremlim vienīgais, kas ir atlicis, ir kodoliebiedēšana. Viņš [Vladimirs Putins] to ir izmantojis visnotaļ veiksmīgi. Mēs redzam, ka politiķi dažādu apsvērumu dēļ baidās,” komentēja politologs Spolītis TV24 raidījumā “Globuss”.

Jo īpaši baidās, pēc Spolīša domām, tie politiķi, kas ir “kreisajā flangā”, jo pirms ievēlēšanas viņu uzstādījums bijis par mieru pasaulē. Spolītis pateicās Ukrainas karvīriem, kuri “ir patīrījuši Krievijas armijas spējas” gan mūsu pierobežā Pleskavā, gan pierobežā Somijā. “Viņiem pierobežā īsti vairs armijas nav. 65% karavīru ir kaujas laukā,” sacīja politolgs, kurš piebilda, ka ņemot šo visu vērā, “mums ir jāizdara mājasdarbi”.

