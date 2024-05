Eirovīzijas dziesmu konkursa 2024 finālisti

“ManaBalss”, platformā ir savākti vairāk nekā 11 500 parakstu no Latvijas pilsoņiem par to, lai Latvija uz visiem laikiem izstātos no Eirovīzijas dziesmu konkursa un tā vietā finansējums tiktu novirzīts sportam. Tā kā šo iniciatīvu ir parakstījuši vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu, tā tiks nodota izskatīšanai Saeimā.

“Aicinu izbeigt Latvijas dalību “Eirovīzijā”. Jāšaubās, vai šis pasākums būtiski veicina Latvijas tēlu un reputāciju. Cilvēki, kas tur piedalās, mēdz uzvesties nepiedienīgi, un tas arī tiek noteikts kā norma. Ir Eiropas valstis, kas Eirovīzijā nepiedalās dažādu, arī finansiālu apsvērumu dēļ, un Latvijai savu jau tā problemātisko publisko finansējumu vajadzētu labāk ieguldīt tur, kur mums ir nepārprotami ieguvumi – sportā,” saka iniciatīvas autors Kristaps Bogdanovičs.

“Tāpēc aicinu pārtraukt Latvijas dalību Eirovīzijā, nerīkot “Supernovas” un novirzīt finansējumu sportam. Ir nepieņemami, ka Biatlona federācijai ir jāvāc ziedojumi pasaules čempionātam, kas noteikti ir svarīgāks par Eirovīziju,” viņš turpina.

Kā zināms, Eirovīzijā 2024 uzvarēja Šveices pārstāvis Nemo, kurš “izkāpa no skapja”, paziņojot, ka nav ne vīrietis, ne sieviete, padarot Nemo par pirmo nebināro mākslinieku, kurš uzvarējis Eirovīzijā.

Šī gada Eirovīzija var ieiet vēsturē kā skandalozākā. Tā, piemēram, Izraēlas pārstāve Ēdena Golana, kurai, starp citu, ir latviskās saknes, konkursā tika izsvilpta un pat saņēmusi nāves draudus, kā rezultātā viņai ieteikts nepamest savu viesnīcas numuru konkursa laikā. konkurenci.