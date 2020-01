Porziņģim joprojām smeldz ceļgals, Kurucs samet astoņus punktus Dalasā

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis ceturtdien izlaida otro NBA spēli pēc kārtas, jo liepājniekam joprojām mieru neliek labās kājas ceļgals. Tikmēr viņa pārstāvētā Dalasas “Mavericks” savās mājās ar 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18) uzvarēja Bruklinas “Nets” ar Rodionu Kurucu ierindā.

Kā ziņo Dalasas mediji, tad “Mavericks” vadība nevēlas lieki riskēt ar Porziņģa veselību un pagaidām plāns ir tāds, ka Kristaps izlaidīs arī nākamo maču, bet ierindā atgriezīsies nākamajā nedēļā.

Jāuzsver, ka Porziņģim sāp labās kājas ceļgals, bet 2018.gada sākumā viņš sarāva kreisās kājas ceļgala saites.

I’m told it’s likely that Kristaps Porzingis misses one more game due to his sore right knee, but he’s expected to return next week.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 3, 2020