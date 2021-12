Kristaps Porziņģis palīdz komandas biedram piecelties pēc labas epizodes spēlē pret Portlendas komandu. Foto: Soobum Im/REUTERS/SCANPIX

Porziņģis aizvadījis rezultatīvāko spēli sezonā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sezonas rezultatīvāko spēli NBA aizvadījis liepājnieks Kristaps Porziņģis, Dalasas “Mavericks” uzvarā gūstot 34 punktus.

Dalasas klubs pēdējos mačos spēlējis kā pa viļņiem, tagad pārtraucot divu zaudējumu sēriju. Portlendas “Trail Blazers” tika uzveikta ar 132:117. Porziņģim bija liels spēles laiks – 32 minūtes, kurās viņš trāpīja deviņus no 14 divpunktu metieniem, trīs no septiņiem trejačiem, kā arī septiņus no deviņiem soda metieniem.

Tāpat tika izcīnītas deviņas atlēkušās bumbas, izdarītas piecas rezultatīvas piespēles, bloķēti divi metieni. Porziņģim šī bija rezultatīvākā spēle šajā sezonā.

NBA, līdzīgi kā NHL, plosās Covd-19 vīrusa uzliesmojums. Dalasas komandā saslimuši jeb drošības ptotokolā ievietoti seši spēlētāji, arī otrs komandas līderis Luka Dončičs.

NHL notiek kas līdzīgs. Piemēram, karantīnā šobrīd jāatrodas Pitsburgas “Penguins” uzbrucējam Teodoram Bļugeram. NHL savu darbību pēc Ziemassvētiem sola atsāk šodien.