Foto – LETA

Rīgas pilsētas izpilddirektors un jaunais Rīgas domes uzņēmumu kapitāldaļu turētājs Juris Radzevičs vēlas saņemt SIA “Rīgas satiksme” padomes skaidrojumus par valdes izvēli, jo “daudzām lietām nav radis izskaidrojumu”.

Radzevičs aģentūrai LETA pastāstīja, ka šodien ticies ar “Rīgas satiksmes” padomes priekšsēdētāju Rolandu Klinci, lai apspriestu uzņēmuma valdes atlases konkursa rezultātus.

Pēc izpilddirektora vārdiem, arī pēc tikšanās ar Klinci viņš “daudzām lietām izskaidrojumu nav radis”, tādēļ pieprasījis iesniegt dokumentus, kas apstiprina pieņemto lēmumu pamatotību.

“Plānoju runāt arī ar pārējiem padomes locekļiem, lai uzklausītu viņu skaidrojumu par to, kādēļ šādi lēmumi pieņemti gada pēdējā darba dienā un kāds ir to pamatojums,” pauda Radzevičs.

Izpilddirektors gan uzsvēra, ka padomes lēmumus viņš ietekmēt nevarot un valdes sastāvu esot tiesīga mainīt tikai padome. Kapitāldaļu turētāja kompetencē gan ir iespēja mainīt padomes sastāvu, un Radzevičs neizslēdza iespēju, ka tas varētu notikt kaut tāpēc, ka viens no padomes locekļiem tur ir uz pagaidu laiku, bet vēl viena amata vieta ir brīva.

“Jautājums ir par neatkarīgo padomes locekļu skaitu. Par to būs jālemj. Runa ir nevis par to, vai mani šie cilvēki apmierina vai nē, bet gan par to, vai viņi strādā sabiedrības interesēs un vai valdes izraudzīšanās kārtība šīm interesēm atbilda,” situāciju komentēja izpilddirektors.

“Rīgas satiksmes” padomē patlaban strādā Klincis, Ernests Saulītis, Juris Švanders un kā pagaidu padomes locekle ir iecelta arī Natālija Moškeviča. Viņi amatus ieguva šī gada decembrī, kad jaunais Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Kleins, kurš pārstāv Rīgas domes deputātu bloku “Rīgai!”, negaidot daļēji nomainīja uzņēmuma padomi, no tās atstādinot padomes priekšsēdētāju Normundu Narvaišu un padomes locekļus Aināru Ozolu un Andreju Pančenko. Visi trīs amatiem tika izraudzīti konkursa kārtībā.

Jaunā padome 30.decembrī apstiprināja uzņēmuma valdi, un turpmāk tajā darbosies līdzšinējā Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa, Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Golubevs, bijusī “Olainfarm” valdes locekle un “SEB banka” Baltijas kontu un maksājumu operāciju vadītāja Inga Krūkle, kā arī līdzšinējie “Rīgas satiksmes” pagaidu valdes locekļi Emīls Jakrins un Elīna Epalte-Drulle.

Tieši Jakrina un Epaltes-Drulles iecelšana valdē sabiedrībā raisījusi diskusijas par viņu atbilstību “nevainojamas reputācijas kritērijam”. LTV raidījums “de facto” iepriekš vēstīja, ka gan Epalte-Drulle, gan Jakrins reputācijas risku dēļ no “Rīgas satiksmes” valdes konkursa tika izslēgti jau pirmajā kārtā, taču Klinča vadītā padome šo procedūru pārskatīja un abas amatpersonas atkal iekļāva kandidātu sarakstā.

Raidījumam bija zināms, ka Epalte-Drulle šogad izraisījusi korupcijas apkarotāju interesi – gan viņas “Rīgas satiksmes” darba kabinetā, gan dzīvesvietā veiktas procesuālas darbības. Viņa raidījumam uzsvēra, ka kriminālprocesos nekāda statusa viņai nav, bet procesuālās darbības komentēt viņa nav tiesīga.

Tikmēr Jakrins uzņēmuma valdē strādāja no 2016.gada 29.decembra līdz pat 2018.gada beigām, kad pēc korupcijas skandāla no amata atkāpās visa tā brīža uzņēmuma vadība. Kā pagaidu valdes loceklis Jakrins uzņēmumā atkal tika iecelts šī gada vasarā.