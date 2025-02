Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

VIDEO. Princeses Diānas mīļākais, kuru ilgi uzskatīja par Harija tēti, publiski uzrunā brāļus-prinčus: "Mamma šo nebūtu gribējusi!"







Princesei Diānai bijušais mīļākais Džeimss Hjūits izsaka sirsnīgu vēstījumu strīdīgajiem brāļiem Viljamam un Harijam un skaidro, kā viņu māte, ja būtu dzīva, censtos viņus samierināt, jo būtu par viņiem ļoti noraizējusies, raksta DailyMail.com.

Džeimss Hjūits šodien apgalvoja, ka viņa bijusī mīļotā princese Diāna, būtu noraizējusies par ilgstošo plaisu starp saviem karojošajiem dēliem – prinčiem Viljamu un Hariju.

Retā televīzijas intervijā bijušais kavalērijas virsnieks sacīja, ka nelaiķe Velsas princese, kura gāja bojā Parīzē 1997. gadā, būtu darījusi visu iespējamo, lai mēģinātu viņus satuvināt. ITV raidījumā “Good Morning Britain” viņam tika jautāts, vai Diāna būtu spējusi panākt mieru starp saviem dēliem, uz ko Hjūits atbildēja raidījuma vadītājam Ričardam Meidlijam: “Es domāju, ka jebkura māte būtu noraizējusies un satraukta par šādu plaisu, kā jūs to nosaucāt, un viņa darītu visu iespējamo, lai mēģinātu viņus satuvināt.”

Princese Diāna uzturēja piecus gadus ilgu romānu ar Hjūitu laikā no 1986. līdz 1991. gadam. Princese publiski atzinās šajās attiecībās 1995. gadā, slavenajā BBC Panorama intervijā. Diāna apprecējās ar toreizējo princi Čārlzu 1981. gadā, bet 1992. gadā pāris oficiāli izšķīrās un 1996. gadā tika šķirta laulība.

Viņš arī komentēja BBC attieksmi pret Diānu saistībā ar skandalozo Panorama interviju ar Mārtinu Baširu, par kuru televīzijas kanāls vēlāk publiski atvainojās.

Hjūits sacīja: “Tas bija apzināti safabricēts darbs. Tas bija šausmīgi no Bašira puses – viņš viņu apmānīja, meloja, veica noziedzīgas darbības, absolūti pretīgi. Kā jau teicu, es ienīstu iebiedētājus, iebiedēšanu un augstprātīgus cilvēkus. Tas bija briesmīgi.”

Kad viņam jautāja, kad pēdējo reizi runājis ar Diānu, Hjūits atbildēja: “Pēc tam, tieši pēc tam.” Raidījuma vadītājs Ričards Meidlijs jautāja: “Kāda bija šī saruna?” Hjūits atbildēja: “Atturīga, droši vien.”

Meidlijs piebilda, ka Panorama intervija radīja daudz problēmu, uz ko Hjūits atbildēja: “Jā, tā radīja problēmas, bet es cenšos no tā atkāpties. Tas, nenoliedzami, man personīgi ir solis uz priekšu – censties virzīties tālāk un palīdzēt, cik vien iespējams.”

Iepriekšējā intervijā 2017. gada martā Hjūits publiski runāja par savām attiecībām ar Diānu un noliedza ilgstošās baumas, ka viņš varētu būt prinča Harija tēvs. Austrālijas kanāla Channel Seven’s Sunday Night intervijā viņam tika jautāts: “Vai jūs esat Harija tēvs?” Uz to Hjūits atbildēja: “Nē, neesmu.”

Kad vadītājs pajautāja: “Kāpēc šīs baumas joprojām tiek atkārtotas?” Hjūits atbildēja: “Tās pārdod avīzes.”

Harijs savas Augstās tiesas prāvas laikā 2023. gada jūnijā pret Mirror Group Newspapers (MGN) par iespējamu nelikumīgu informācijas iegūšanu norādīja, ka baumas par Hjūita iespējamo tēva lomu tika izmantotas, lai panāktu viņa izstumšanu no karaliskās ģimenes.





























































































































Princese Diāna

Viņš atsaucās uz 2002. gada rakstu laikrakstā The People ar virsrakstu “Sazvērestība nolaupīt Harija DNS”, kurā tika ziņots par mēģinājumu iegūt prinča DNS paraugu, lai noteiktu viņa izcelsmi. Saseksas hercogs šīs baumas raksturoja kā “cietsirdīgas”, norādot, ka tajā laikā viņam bija 18 gadi un viņš nesen bija zaudējis māti.

“Tās bija sāpīgas, ļaunas un nežēlīgas. Es vienmēr apšaubīju šo stāstu patiesos motīvus,” viņš sacīja. “Vai avīzes gribēja radīt šaubas sabiedrības acīs, lai mani izslēgtu no karaliskās ģimenes?”

Harijs piebilda, ka viņa māte Diāna Hjūitu satikusi tikai pēc viņa dzimšanas 1984. gadā. Viņš uzsvēra, ka šis fakts bija plaši zināms arī laikrakstu žurnālistiem, kas izplatīja baumas. Saseksas hercogs vēlāk tiesā saņēma 140 600 mārciņu kompensāciju lietā pret Mirror Group Newspapers (MGN). Džeimss Hjūits iepriekš aprakstīja savu piecus gadus ilgušo attiecību ar princesi Diānu kā “aizraujošu un kaislīgu”.

2013. gadā gada janvārī intervijā žurnālam Zoo viņš sacīja: “Situācija, kurā mēs ar princesi Diānu bijām, padarīja to aizraujošu un kaislīgu, jo tas bija riskanti. Šis risks piešķīra tam papildu asumu, ja saprotat, ko domāju”. Slavenajā Panorama intervijā 1995. gadā Diāna atklāti runāja par savām grūtībām karaliskajā dzīvē, par to, kā jutās izolēta un bez atbalsta, kā arī to, kā Čārlza komanda centās viņu diskreditēt.

Viņa atzina, ka bija neuzticīga un apstiprināja attiecības ar Hjūitu. Par Čārlza attiecībām ar Kamillu Pārkeri Boulzu Diāna toreiz sacīja: “Mēs laulībā bijām trīs, tāpēc bija mazliet par šauru.” Šī intervija tika pārraidīta 1995. gada 20. novembrī un piesaistīja 23 miljonus skatītāju.

Tomēr pēc izmeklēšanas 2021. gada maijā Lorda Daisona ziņojumā tika secināts, ka BBC bija slēpusi žurnālista Mārtina Bašira “maldinošo rīcību”. Ziņojumā atzīts, ka Baširs bija “nopietni pārkāpis” BBC vadlīnijas, kad viltoti bankas izraksti tika parādīti Diānas brālim Erlam Spenseram, lai iegūtu piekļuvi princesei.

Prinči Viljams un Harijs nosodīja BBC par tā izturēšanos pret viņu māti, un raidorganizācija vēlāk publiski atvainojās, solot, ka intervija vairs netiks pārraidīta.

Baširs, kurš tagad ir 62 gadus vecs un agrāk strādāja par BBC reliģijas redaktoru, atstāja darbu 2021. gada aprīlī, atsaucoties uz veselības problēmām pēc komplikācijām, kas saistītas ar Covid-19.

Princis Harijs un viņa sieva Megana Mārkla 2020. gadā atteicās no karaliskajiem pienākumiem un pārcēlās uz ASV. Kopš tā laika viņi ir publiskojuši vairākus skandalozus apgalvojumus par citiem karaliskās ģimenes locekļiem, tostarp Harija grāmatā Spare (Rezervists). Šajā memuāros viņš apgalvoja, ka Viljams viņu fiziski uzbrucis un ņirgājies par viņa panikas lēkmēm, savukārt karalis Čārlzs savas intereses esot stādījis augstāk par dēla labklājību.

Šī grāmata sekoja 2019. gada ITV intervijai, kurā Harijs atzina, ka viņa un Viljama attiecības ir sarežģītas, sakot: “Mēs ejam dažādus ceļus. Ir labas dienas un ir sliktas dienas.”