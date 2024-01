Puče par sportu, olimpiādi un karu: Mēs maksājam par ballīti, kurā mums saka, kā rīkoties Ieteikt







Redzam, ka nākas saskarties ar situācijām un jautājumiem, un nesaprotu, kā var tik elementāras lietas nebūtu skaidras – Starptautiskā olimpiskā komiteja ir viena no skaistākajiem afērām, kāda vispār var būt kopumā, jo viņi taču ņem naudu no visiem, no kuriem var paņemt. Šādu viedokli TV24 raidījumā “nacionālo interešu klibs” izteica Armands Puče, žurnālists.

“Te nav runa, ka tikai no krieviem, bet valstis maksā par dalību olimpiskajās spēlēs, par raidīšanas tiesībām, un tad sanāk tā, ka mēs paši maksājam par to ballīti, kur mums vēl diktēs, ko jūs tur drīkstat, ko nedrīkstat, kāda ir jūsu nostāja, un, ja jūsu nostāja nebūs pareiza, tad mēs jūs diskvalificēsim,” vienkāršoti šo shēmu paraksta žurnalists.

Šis viss mainās, viņš saka, protams, ka tas ir labi. Vienlaikus redzam federācijas, federāciju darbus, jo olimpiskā kustība nav tāda mistiska, tās visas federācijas, kur katrā federācijā ir savs stāsts – ir ļoti interesanti, ka vienā federācijā ļauj tā kā tiem krieviem kaut ko darīt, citas savukārt neļauj, un tad nevar neko saprast.

Mēs runājam par 7 – 8 sportistiem, kas kvalificējušies, protams, ka būtu daudz vairāk, bet liela daļa federāciju neļauj piedalīties krieviem atlasēs, jo starptautiskās federācijas rīko atlases uz olimpiskajām spēlēm.

“Šis šis ir ļoti skaists laiks, lai redzētu, kā mainās kopumā modernā olimpiskā kustība, cilvēku attieksme pret izklaides industriju kopumā, jo tas ir perversi, ka nauda sāka diktēt visu. Romantiskais laiks, kas bija Daliņa laiks, tas jau sen ir pagātnē. Saistībā ar sporta komercializāciju, protams, politiķi diktē, pērk, korumpē, piespēlē sponsorus, sponsori nāk ar kaut kādu aizmuguri vai lobiju,” saka Puče, ka ar interesi šo visu vērojot.

Kopumā Starptautiskā olimpiskā kustība ir skandālu aptverta – tur ir dopinga skandāli, komercializācija, kas saistīta ar pašu spēļu rīkošanu – tur bijuši milzīgi skandāli, ķīmijas laboratorijas. Ir totalitārie režīmi, kas izmanto piecus apļus, kā tas izskatās? Tas izskatās nesmuki, bet aiziet no tā arī mēs nevaram, uzskata Puče.

Viņš saka, ka Parīzes olimpiāde būs kā zelta sietiņš, kas izsijās laikmetu un mēs paliksim labāki.