Egils Līcītis: Putins pārspēj Ādolfu. Krievija pārvērsta par milzīgu gulagu, koncentrācijas lēģeri miljoniem pilsoņu







Tas bija pašā iebrukuma Ukrainā sākumā. Kādam krievu politologam pašlaik populārās televīzijas stacijas “Nastojaščeje Vremja” žurnāliste jautāja, vai viņš piekrīt dažu vēstures pazinēju viedoklim, ka Putins rīcībā, izteikumos, uzskatu brūnumā esot jau pielīdzināms Hitleram.

Tā apgalvot ļāva kā trešā reiha vadoņa, tā Kremļa valdnieka līdzvērtīgās darbības kaimiņvalstu teritoriju anektēšanā, zemju savākšanā, agresīvā draudu politikā un plānošanā iekarot puspasauli, simbolisko “Z” un kāškrusta zīmju pielūgsmē, Krievijas un Lielvācijas iedzīvotāju dzīvošanai propagandas tvanā.

Toreiz Krievijas politikas lietu zinātājs noskurinājās, kratīja galvu un atteica – Putins ir Putins, un Hitlers bija Hitlers. Putins tomēr neesot sarīkojis koncentrācijas nometnes saviem pilsoņiem, kuri nostājušies opozīcijā pret varu, neesot holokaustā nobendējis miljoniem ebreju.

Karadarbībai attīstoties, nākas piedzīvot, ka Krievijas prezidents ir ne vien sasniedzis Ādolfa cīņas līmeni, bet pārspējis! Krievija pārvērsta par milzīgu gulagu, koncentrācijas lēģeri miljoniem pilsoņu. Par ieslodzījuma vietu tūkstošiem, kuri vēl uzdrošinās lietot vārdu “karš” specoperācijas vietā, dažiem simtiem, kuri nav nobijušies iziet protesta mītiņos pret Ukrainas iekarošanu.

Jo tas ir aizliegts saskaņā ar Krievijas likumdošanu, katru brīvas domas paudēju uz ielas jebkurā plašās Kriev­zemes vietā momentā apcietina omonieši. Savukārt rīdāmo tintes smērētāju un rūdīto TV kanalizācijas žurkuļu propagandas apstulbinātie 80% svēti tic sava fīrera nemaldīgumam.

Plašu brīvās pasaules cilvēku jūtu gammu saviļņoja krievu karavīru barbarisms Bučā, Kijivas piepilsētiņā ar 30 000 iedzīvotāju. Nu arī ASV prezidents Džo Baidens lieto vārdu “genocīds”, sauc Putinu par kara noziedznieku un asiņainu diktatoru – miesnieku.

Daudzviet turpinās atklājumi par okupantu necilvēcīgo apiešanos ar civilistiem, laupīšanām, izvarošanām, slepkavībām un pārējām neprātībām. Krievijas valsts aģentūra RIA “Novosti” jau protokolējusi ieplānoto par ukraiņu valsts atslēgu pievākšanu un ukraiņu tautas pakļaušanu. Nežēlībā, bombardējot pilsētas, iznīcinot mierīgos iedzīvotājus masveidā, krievi ir sasnieguši nacistu līmeni.

Putinam slikti padodas nest olīvzaru vainagu kā miera simbolam Rietumu priekšā, un arī īpaši apstrādātajiem savas valsts TV skatītājiem, redzot lielo upuru skaitu, iezārkotos zaldātus, virsniekus un ģenerāļus, nākas pavērt “nelielas eskalācijas” vai “militāras kampaņas” aizsegu. Jā, esot zaudējumi, bet tā ir specoperācija ar pilnīgi “saprotamiem un cēliem mērķiem” palīdzēt un glābt cilvēkus Doneckas un Luhanskas republikās.

Putins sen pamanījis, ka kaimiņvalstī sāk dzīt neonacisma un nacionālisma asnus, līdz ar to “sadursme” bijusi neizbēgama. No pieredzējuša ārlietnieka pozīcijas šefu papildina uzticamais ministrs Lavrovs, ka specoperācija notikusi, lai darītu galu ASV un pārējo rietumvalstu dominēšanai starptautiskā arēnā, un, dzirdot tik absurdu attaisnojumu, ukraiņi var tikai nopūsties – kāpēc tamdēļ jāsagāž mūsu nami, kāpēc jāiet bojā mūsu cilvēkiem, vai tiešām šāda mēroga karš XXI gadsimtā ir pareizais risinājums politisku attiecību kārtošanai.

Biedriskā solidaritātē blakus Vladimiram Vladimirovičam ir uzticamais līdzgaitnieks Baltkrievijas pašpasludinātais vadītājs Aleksandrs Grigorjevičs Lukašenko. Tas vīrs spēj gvelzt tuftu un radīt domu tēlus, ka Mikelandželo baltkrievu “mākslinieka” priekšā ir nulle! Lukašenko ir gan kartes, gan dati, gan informatīvā bagāža – pilns iepirkumu tīkliņš. Viņš izvilks, parādīs, ka Buča ir angļu organizēta provokācija, ka ukraiņi gatavojās uzbrukt pirmie!

Un vēl viens Kremļa palātas biedrs, eksprezidents Dmitrijs Medvedevs, kam laupītas pēdējās saprāta paliekas un kurš iegrimis apcerējumos par “Inquisitio Haeriticae” no pagājušā gadu tūkstoša. Dimons žēlojas, ka Rietumi ir mūsdienu inkvizīcija, kas paši izdomā apsūdzības, paši spīdzina, paši spriež tiesu, paši sadedzina ķecerus.

Saskaņā ar citu vēstījumu no paralēlās pasaules – liela daļa ukraiņu sabiedrības esot līdzvainīgi notiekošajā, jo ir pasīvi nacisti un to līdzskrējēji. Ja mainīšot ukraiņu galvās iedēto, tad Medvedevs redzot iespēju “būvēt Eirāziju no Lisabonas līdz Vladivostokai”, tuvāk neizskaidrojot, ko samurgojis.

Neviena valsts vairs nevēlas ar starptautiski atzītās kārtības grāvējiem un nacistu pēctečiem kaut ko celt un būvēt. Dievs, sargi mūsu no tēvu tēviem mantoto valsti un visu civilizāciju no “denacifikatoriem”! Diemžēl ir tikai dziestošs cerību stariņš, ka Putinu ar kompāniju izdosies aizvilkt uz tiesas solu par kara noziegumiem un ka krievus varēs izmācīt par normāliem cilvēkiem.