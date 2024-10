Publicitātes foto

"Raganu slotu balle" LVM Kalsnavas arborētumā jau 12.oktobrī!







Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētums aicina uz gada maģiskāko notikumu – “Raganu slotu balli”. Līdztekus dažādām aizraujošām aktivitātēm, arborētuma viesiem būs iespēja iepazīt tuvāk arī pasākuma galveno vaininieci – tā dēvēto raganu slotu, kas patiesībā ir skuju kokaugu kolekcija ar ģenētiskās mutācijas rezultātā tapušām dekoratīvām formām.

Raganu slotas koku vainagos atgādina ieapaļas, blīvas bumbas un reizēm to diametrs var sasniegt pat vairākus metrus. Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētuma vadītāja Sanita Vaivode-Āzena skaidro, ka raganu slotas ir blīvāks zaru kopums koku vainagos, kur jaunie dzinumi attīstās cieši cits pie cita. “Mutantās formas atrod dabā. Tās novērojot un veicot selekcijas darbu, ir iespēja iegūt kokaugu pazīmi, kas saglabājas ilgstoši un attiecīgi veido jaunu šķirni,” stāsta Sanita Vaivode-Āzena.

Raganu slotas tiek dēvētas arī par vējslotām un LVM Kalsnavas arborētumā ir salīdzinoši liela šo mutanto formu kolekcija, kuras lielu daļu veido arborētuma darbinieku un citu entuziastu savvaļā pamanītās un atlasītās raganu slotas.

Vējslotu rašanās līdz pat šim laikam zinātniekiem bijis strīdus objekts. Ilgu laiku uzskatīja, ka tās kā blīvi sazarojumi veidojas īpašu sēņu, ērču, baktēriju, vīrusu un mehānisku bojājumu dēļ. Šobrīd noskaidrots, ka skuju kokaugu vējslotām nav patogēna izcelsme, bet tās radušās mutāciju rezultātā.

Sanita Vaivode-Āzena stāsta, ka konkrētus piemērus par raganu slotām, kā arī egļu un priežu šķirnēm, kas veidotas no mutantajām formām, ikviens interesents varēs noskaidrot gadskārtējās “Raganu slotu balles” laikā, apmeklējot “Čiekura zināšanu klasi”. Pasākuma laikā būs radoša darbošanās vēl vairākās aktivitāšu stacijās. Studijā “Košais ābols” darbosies rotu darbnīcas un slotu skaistuma studija, “Pelašķa garšu laboratorijā” varēs degustēt tējas un gatavot tēju maisījumus, “Zīles izaicinājumā” dalībniekus gaida sportiski izaicinājumi. Tāpat darbosies “Irbenes žilbinošā smaida studija” un “Kadiķogas tirdziņš”, kurā savus darinājumus piedāvās amatnieki un mājražotāji. Vēl mūs sagaida Raganu andele, kuras moto skan: “Kas pašam lieks, tas citam prieks.” Būs ugunskura un piknika vietas, izgaismota pastaigu taka, iespēja izbraukt “Gaismiņu mobīlī”, kā arī baudīt dārza skaistuma vēl pirms pasākuma sākuma plkst. 18.00.

“Viens no galvenajiem notikumiem uz pasākuma lielās skatuves būs “Miss Slota” un “Misters Slotas kāts” uznācieni. Tajos katrs dalībnieks dižojas ar galveno pasākuma atribūtu – slotu, kāda nu kuram ir uztapusi. Galvenais uzsvars, ka slotai jābūt no dabai draudzīgiem materiāliem, košai un sezonai atbilstošai,” saka arborētuma vadītāja. Tā kā “Raganu slotu balle” šogad norisināsies jau astoto gadu, no iepriekšējās pieredzes zināms, ka dāmas un kungi ir izdomas bagāti un allaž izdomā, kā izcelties. “Lielākoties dalībnieki ierodas tematiski tērpušies un līdzi viņiem ir slotas,” tā Sanita Vaivode-Āzena.

Padomāts arī par ballei piedienīgu mūziku. “Diskoslotā” skanēs DJ Jāņa Fabrika ritmi, bet no plkst. 21.00 solista Igo un ģitārista Ērika Upenieka koncerts.

Ieeja maksa pasākumā: pieaugušajiem 10.00 eiro, skolēniem (1.–12.klase) 5.00 eiro, bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas.

LVM Kalsnavas kokaudzētavā katrs interesents var iegādāties dažādu skuju koku – egļu, lapegļu, baltegļu un priežu – dekoratīvās šķirnes, kuras veidotas, atlasot materiālu no raganu slotām. Tās ir: Picea abies ‘Will’s Zwerg’, Picea abies ‘Nidiformis’, Picea abies ‘Little Gem’, Picea abies ‘Mikulasovice’, Picea abies ‘Pusch’, Larix kaempferi ‘Blue Dwarf’, Larix kaempferi ‘Haana’s Broom’, Abies koreana ‘Tundra’, Juniperus communis ‘Anna Maria’, Picea omorika ‘Kamenz’, Picea omorika ‘Treblitzsch’, Picea pungens ‘Blue Pearl’, Pinus mugo ‘Benjamin’, Pinus mugo ‘Mini Mops’, Pinus mugo ‘Mops Midget’, Pinus nigra ‘Hornibrookiana’, Pinus peuce ‘Latgale’, Pinus sylvestris ‘Doone Valley’.

