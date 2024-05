Lai sasniegtu ukraiņu kontrolētu teritoriju, Lidija Stepanivna Lomikovska gāja čībās visu dienu, atbalstoties uz spieķa vienā rokā un koka nūjas otrā, iztiekot gan bez ēdiena, gan ūdens. Foto: AP/SCANPIX

"Reiz es zaudēju līdzsvaru un iekritu zālē. Es aizmigu…" 98 gadus veca ukrainiete ar čībām kājās un spieķi rokā viena pati aizbēgusi no krievu okupantiem







Bēgot no krievu okupācijas, kāda 98 gadus veca ukrainiete viena pati nogājusi sešas jūdzes jeb 10 kilometrus čībās un ar spieķi rokā, vēstīja ārvalstu medijs “The Guardian“. Seniore bija pazaudējusi savus tuviniekus, taču tagad ir atkal satikusi savu ģimeni.

Lidija Stepanivna Lomikovska (Lidia Stepanivna Lomikovska) un viņas ģimene nolēma pamest piefrontes pilsētu Očeretinu (Ocheretyne) Doņeckas apgabala austrumos šā gada aprīļa beigās, kad pilsētai pietuvojās Krievijas karaspēks un tās apkaimē sākās kaujas. Krievi pamazām virzās uz priekšu šajā apgabalā, ar artilēriju, bezpilota lidaparātiem un bumbām nemitīgi apšaudot jau tā noplicinātos un bez pietiekoša daudzuma munīcijas atstātos Ukrainas aizstāvjus.

“Es pamodos no šaušanas visapkārt – tas bija tik biedējoši,” tā Doņeckas policijas publicētajā intervijā sacīja Lomikovska. Evakuācijas haosā seniore Lomikovska pazaudēja savu dēlu un divas vedeklas, no kurām vienu dažas dienas iepriekš savainoja sprāgstoša lādiņa šrapneļi. Jaunākie ģimenes locekļi bija izvēlējušies doties prom no pilsētas pa apvedceļiem, bet Lidija vēlējās palikt uz galvenā ceļa.

Lai sasniegtu ukraiņu kontrolētu teritoriju, Lomikovska gāja čībās visu dienu, atbalstoties uz spieķa vienā rokā un koka nūjas otrā rokā, iztiekot gan bez ēdiena, gan ūdens.

Lomikovska pastāstīja, ka pa ceļam viņa divreiz esot nokritusi un reizēm nācies apstāties, lai atpūstos. “Reiz es zaudēju līdzsvaru un iekritu zālē. Es aizmigu… mazliet, bet tad atkal piespiedu sevi celties un turpināt iet. Un tad es nokritu otro reizi, taču atkal spēju piecelties. Es pie sevis murmināju, ka nevajag apstāties, bet gan pamazām iet tālāk,” stāstīja Lomikovska.

Lai sasniegtu ukraiņu kontrolētu teritoriju, Lidija Stepanivna Lomikovska gāja čībās visu dienu, atbalstoties uz spieķa vienā rokā un koka nūjas otrā, iztiekot gan bez ēdiena, gan ūdens. Foto: AP/SCANPIX

Policijas pārstāvis Pavlo Diačenko (Pavlo Diachenko) sacīja, ka Ukrainas karavīri vakarā pamanījuši Lomikovsku vienu pašu ejam pa ceļu. Viņa nekavējoties tika nodota tā sauktajiem “Baltajiem eņģeļiem” – policijas grupai, kas evakuē piefrontē dzīvojošos Ukrainas pilsoņus. Viņa tika nogādāta evakuēto personu patversmē un viņai palīdzēja sazinājās ar radiniekiem.

Lomikovska pavēstīja, ka esot pārdzīvojusi arī Otro pasaules karu. “Bet nu man ir jāpiedzīvo arī vēl šis karš, un galu galā es palieku bez nekā,” viņa sacīja. “Tas karš nebija kā šis. Es redzēju to karu. Mūsu apkaimē toreiz neviena māja nenodega. Bet tagad te deg viss,” viņa sacīja savam glābējam.

Izpilddirektors no Ukrainas bankas, kas ir viena no lielākajām valstī, pēc dzirdētā stāsta par seniores bēgšanu, savā “Telegram” kanālā paziņojis, ka banka iegādāsies Lomikovskai māju. “Monobank” nopirks Lidijai Stepanivnai māju, un viņa noteikti varēs tajā dzīvot līdz brīdim, kad šie nelieši tiks padzīti no mūsu zemes,” sacīja Oļehs Horohovskis (Oleh Horokhovskyi).

98 gadus vecajai Lidijai Stepanivnai Lomikovskai palīdz Ukrainas policists pēc tam, kad viņa aizbēga no Krievijas okupētās teritorijas Doņeckas apgabalā, Ukrainā, 2024.gada 26.aprīlī. Foto: AP/SCANPIX