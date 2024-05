Ukrainas Ārlietu ministrija ir iecēlusi amatā digitālu personību vārdā Viktorija Šī (Victoria Shi), kas ir veidota ar mākslīgā intelekta palīdzību, balstoties uz reālu personu, lai tā varētu sniegt oficiālu informāciju par dažādiem konsulārajiem jautājumiem, tā vēstīja Ukrainas medijs “UNN.ua“.

“Pirmo reizi vēsturē Ukrainas Ārlietu ministrija ir izveidojusi digitālu personību, kas, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas, oficiāli komentē konsulāro informāciju medijiem. Ārlietu ministrijas pārstāve konsulārajos jautājumos Viktorija Šī ir balstīta uz reālu personu – ukraiņu dziedātāju Rozāliju Nombre (Rosalie Nombre), kura piekrita pro bono [vispārējā labuma vārdā] darboties kā pārstāves prototips,” tā sociālajos medijos paziņojusi Ukrainas Ārlietu ministrija. Projekta komanda to nofilmēja un digitalizēja, kā bija norādīts.

“Ir svarīgi atzīmēt, ka konsulārā pārstāve un viņas reālais prototips ir divas dažādas personas, un tikai digitālā persona Viktorija Šī sniedz oficiālus komentārus Ārlietu ministrijas konsulārā dienesta vārdā,” tā detalizēti norādīja Ukrainas Ārlietu ministrija.

“Mans vārds simbolizē mūsu galveno mērķi – Ukrainas uzvaru, un mans uzvārds – Shi – ir mākslīgais intelekts [ukraiņu valodā mākslīgais intelekts – штучний інтелект; red.piez.], kas mani radīja. Mans uzdevums būs nodot sabiedrībai Ukrainas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta operatīvo un pārbaudīto informāciju,” savā apsveikuma video vēstījumā sacīja digitālā personība Viktorija Šī, raksta “UNN.ua”

Viktorijas Šī uzrunu variet skatīties video šeit:

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!

For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 1, 2024