ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) ceturtdien publiskojusi attēlus, ko Saules atmosfērā uzņēmusi zonde “Parker Solar Probe”.

Astrofiziķa un Čikāgas Universitātes emeritētā profesora Jūdžina Pārkera vārdā nosauktais kosmosa kuģis startēja 2018.gadā un 2021.gadā kļuva par pirmo kosmosa kuģi, kas iegājis Saules atmosfērā. Misijas mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par Sauli, kas ļautu prognozēt tos kosmosa laikapstākļu notikumus, kas var ietekmēt dzīvi uz Zemes.

Pērnā gada 24.decembrī zondei izdevās pietuvoties Saulei 6,1 miljona kilometra attālumā. Tik tuvu Saulei nebija izdevies pietuvoties vēl nevienam kosmosa kuģim.

NASA norādīja, ka zondes uzņemtajos attēlos redzamas Saules vainaga un Saules vēja iezīmes.

“Mēs ar savām acīm, ne tikai ar modeļu palīdzību, redzam, kur sākas kosmosa laikapstākļu draudi Zemei. Šie jaunie dati palīdzēs mums ievērojami uzlabot mūsu kosmosa laikapstākļu prognozes, lai nodrošinātu mūsu astronautu drošību un mūsu tehnoloģiju aizsardzību šeit uz Zemes un visā Saules sistēmā,” teikts NASA paziņojumā.

The Closest Images Ever Taken of the Sun’s Atmosphere released July 10, 2025 as NASA’s Parker Solar Probe captures solar wind heading for earth. pic.twitter.com/i3MmaU8AMo

