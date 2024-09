Foto: Ekrānuzņēmums no sociālo mediju platformas “Facebook”

FOTO. Renāram Kauperam 50! “Mēs nevaram iedomāties mūsu pasauli bez fantastiskā Renāra!” Ieteikt







1. septembrī savu 50. dzimšanas dienu svin leģendārās grupas “Prāta Vētra” solists Renārs Kaupers. Ar sirsnīgu sveicienu viņu apsveikuši grupas biedri Jānis Jubalts, Māris Mihelsons un Kaspars Roga.

Grupa savos sociālajos tīklos publicējuši fotogrāfiju, kurā redzami iebriduši jūrā. Kamēr Renārs, peldšortos, taisa vaļā šampanieša pudeli, tikmēr pārējie grupas biedri, baltos halātos un saulesbrillēs, priecājas līdzi par zīmīgi apaļo jubileju.

Kā vēsta komentārs pie bildes: “Mēs nevaram iedomāties mūsu pasauli bez fantastiskā Renāra! Long live our Birthday boy! 50 is one beautiful number!”

Renāram labus vārdus, veselības vēlējumus un siltus sveicienus apaļajā jubilejā sūta arī fani, kuri, kā zināms, grupai “Prāta Vētra” nav maz.

“Mīļi sveicieni! To the next fifty- kā saka! Paldies par devumiņu! Veselību un daudz, daudz laimes dzimšanas dienā!”

“Mēs nevaram iedomāties Latviju bez Prāta Vētras un Renāra! Vēl daudz skaistu dziesmu, vēl daudz skaistu koncertu! Sirdsapskāviens, gaviļņiek!”

“Daidz laimes jubilejā, vēl tikpat un vairak radošus un enerģijas pilnus gadus! Un es arī nevaru iedomāties kā bez PV – tik daudz koncertu, tik daudz pasākumu – milzīgs paldies, ka esat!”

Kaupers dzimis 1974. gada 1. septembrī Jelgavā. Mācījies Jelgavas 1. vidusskolā, kur kopā ar skolasbiedriem 1989. gadā izveidoja poproka grupu “Prāta Vētra” un iesaistījās Latvijas Televīzijas pārraides “Skabarga” sižetu veidošanā. 1992. gadā viņa grupa izdeva pirmo singlu “Jo tu nāc”, kas 1992. gada Mikrofona aptaujā ierindojās 9. vietā. 1993. gadā iznāca grupas pirmais albums “Vairāk nekā skaļi” un tā populārākās dziesmas “Ziema” videoklips, 1994. gadā tika izdots singls “Vietu nav”, bet 1996. gadā “Prāta vētra” uzvarēja festivālā “Liepājas dzintars”. Līdztekus Renārs studēja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļā.

2000. gadā viņš kopā ar savu grupu izcīnīja 3. vietu Eirovīzijas dziesmu konkursā un tika atzīts par Eiropas Gada cilvēku Latvijā. 2003. gadā R. Kaupers kopā ar Mariju Naumovu vadīja Eirovīzijas dziesmu konkursu Rīgā. 2006. gadā debitēja kā aktieris Igaunijas filmā “Georgs”, vēlāk piedalījās Jāņa Streiča filmā “Vecās pagastmājas mistērija”, par ko 2001. gadā kinofestivālā “Lielais Kristaps” ieguva balvu nominācijā “Labākais aktieris”.[1] Kopā ar draugiem darbojies arī grupā “Reigani”.

2010. gada pavasarī Renārs Kaupers kopā ar domubiedriem izveidoja Imanta Ziedoņa fondu „Viegli" un piedalījās dažādos labdarības projektos. Precējies ar stilisti Agnesi Kauperi. Ģimenē ir trīs dēli – dvīņi Edgars un Emīls, un par viņiem 15 gadus jaunākais Ārons.

























































Grupas "Prāta Vētra" solists, mūziķis Renārs Kaupers

Kādā intervijā Kaupers atklāja, ka ideja par grupu radās 14 gadu vecumā. “Vasaras brīvlaikā ar Kasparu Rogu cirtām krūmus. Kasparam tiem laikiem bija baigā fīča – pleijeris, ko viņš klausījās ar austiņām. Es palūdzu iedot nedaudz paklausīties, un brīdī, kad uzliku austiņas, mani sasniedza šī brīnišķīgā melodija. Tā bija “Depeche Mode” dziesma “Behind the Wheel” ar fantastisko Deiva Gāna balsi. Manī kaut kas dziļi mainījās, salūza,” stāstīja Kaupers.