Ozols - koncerts Arēnā Rīga

Raidījumā “Kad viņas satiekas” viesojas daudziem zināmais un iemīļotais reperis Ozols. Mūziķis sabiedrībā vienmēr izcēlies ar savu īpašo stila izjūtu, kā arī nav noslēpums, ka viņš ir izveidojis pat savu apģērbu līniju.

Viesojoties raidījumā, Ozols atminas, kādas bijušas viņa attiecības jaunībā ar apģērbu: “Kad es biju maziņš čalītis, tad es daudz pa “secondiem” (lietoto apģērbu veikaliem) staigāju – man bija atkarība no apģērbiem. Es nevarēju piepildīt to skapi. Bet dotajā brīdī man kāda lieta var maksāt vairākus tūkstošus, bet kāda cita var būt no “second”,” atklāj Ozols.

Mūziķis neslēpj – šobrīd, iegādājoties apģērbu, viņš galvenokārt ņem vērā to, lai tas būtu kvalitatīvs un ilgtspējīgs, nevis tikai vienai dienai. Tāpat mūziķis atklāj, ka reiz apguvis prasmi strādāt ar izšūšanas mašīnu.

“Mani vienmēr interesēja dabūt kaut ko virsū uz apģērba – vai tā ir sublimācija, izšūšana vai druka. Man tas bija riktīgi aktuāli un es biju tajā iekšā, un pats arī to darīju gan sev, gan citiem, un sēdēju pie šūšanas mašīnas,” stāsta mūziķis.









































