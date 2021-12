Ministru kabineta balva Stellai Lapiņai (vidū) kopā ar Anitu Kamenščikovu (VCA) un profesori Jeļenu Storoženko (Centrālā laboratorija). Publicitātes foto

„Repharm" ieguldījums veselības aprūpes attīstībā atzīmēts ar Ministru kabineta balvu Stellai Lapiņai







„Repharm” meitas uzņēmumu „Veselības centru apvienības” un „Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa ir saņēmusi LR Ministru kabineta balvu par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.

Pirmo reizi par panākumiem veselības aprūpes jomā balvu pasniedzot privāto ambulatoro uzņēmumu vadītājai, ir apliecināta to spēja nodrošināt valstī veselības krīzes risinājumus un sekmēt daudzpusīgu medicīnas pakalpojumu pieejamību.

Stella Lapiņa, „Veselības centru apvienības” un „Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētāja: „Strādāt veselības aprūpē pandēmijas laika diktētajā režīmā visiem ir izaicinājums, taču augsti kvalificēta radniecīgi domājoša vadības komanda un pašaizliedzīgi uzņēmumu profesionāļi ir galvenā mūsu panākumu atslēga.

Šis apbalvojums uzskatāmi apliecina mūsu kopīgi paveiktā darba pilsonisko un valstisko nozīmību. Es pateicīgi to pieņemu, izjūtot lepnumu un gandarījumu par katru soli, ko esam kopīgi spērušu mūsu iedzīvotāju veselības vārdā. Šobrīd gada nogalei raksturīgi atskatoties uz paveikto, saskatu, ka paveikts patiesi ir daudz.

Esam spējuši efektīvi piemēroties Covid-19 izraisītajai situācijai — operatīvi uzņemties papildu darbus, pienākumus un atbildību, uzrunāt vajadzīgos darbiniekus, veikt nepieciešamās investīcijas, lai varētu sekmīgi pildīt krīzes laika saistības, vienlaikus turpinot pilnveidot ikdienas pakalpojumus mūsu uzņēmumos un rūpējoties par medicīnas izglītību Latvijā. Tādējādi mēs cauri krīzes laika grūtībām spējam saskatīt tālāku izaugsmi ambulatorajā medicīnā un attīstības perspektīvu arī ārpus mūsu valsts robežām.”

Ministru kabineta balva ir Latvijas valdības augstākais apbalvojums – nākamais augstākais aiz Triju Zvaigžņu ordeņa.

Ik dienu „Centrālā laboratorija” veic vairāk nekā 35 % no Covid-19 testiem. „Veselības centru apvienības” vakcinācijas brigādes katru dienu vakcinē 25 % no kopējā dienā vakcinēto skaita.

Foto: Ministru kabineta balvu saņem Stella Lapiņa (vidū) kopā ar izcilas uzņēmuma komandas kolēģēm Anitu Kamenščikovu (VCA) un profesori Jeļenu Storoženko (Centrālā laboratorija)

“Repharm” šī gada septembrī uzsāka darbu pie jaunas stratēģijas “Fit for 2025”, lai no neliela vietējā uzņēmuma paplašinātu savu klātbūtni Baltijas jūras reģionā, panāktu lielāku mērogu un tad šīs jaunās priekšrocības nodotu tālāk saviem klientiem. Stratēģija aptver piecu gadu periodu un tās uzdevums ir nostiprināt RePharm ārpus Latvijas robežām, panākt uzņēmuma transformāciju, kā arī piesaistīt jaunas investīcijas un jaunu kapitālu.

Koncerna pamatdarbība ir farmaceitisko izstrādājumu, medicīnas, veselības un veterināro preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kā arī zāļu un medicīnas preču pirms vairumtirdzniecības, (pre-wholesale) apstrāde un piegāde citiem vairumtirgotājiem, medicīnas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem gan valsts budžeta ietvaros, gan par maksu, tai skaitā zobārstniecības pakalpojumu, rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana.

Koncerna pamatdarbība ir arī laboratorijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un biznesa klientiem, kā arī koncerns sniedz mārketinga, un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus saviem biznesa klientiem.

Uzņēmumu grupu veido AS “Repharm” un tā meitas sabiedrības AS “Recipe plus”, AS “Sentor farm aptiekas”, AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”, AS “Veselības centru apvienība”, SIA “Centrālā laboratorija”, UAB „RP Pharma Lietuvā”, AS „Aprūpes birojs” un citi, kā arī iepriekšminēto sabiedrību meitas sabiedrības.