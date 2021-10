Foto: Edijs Pālens/LETA

Vairāk nekā pēc gada pārtraukuma ringā kāps Latvijas visu laiku populārākais bokseris Mairis Briedis







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vairāk nekā pēc gada pārtraukuma ringā kāps Latvijas visu laiku populārākais profesionālais bokseris Mairis Briedis, savu līdzjutēju priekšā sestdien pirmajā smagajā svara kategorijā aizstāvot Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) pasaules čempiona jostu pret Kazahstānas pilsētā Aktjubinskā dzimušo Vācijas bokseri Arturu Mannu.

36 gadus vecais Briedis līdzšinējā karjerā 28 cīņās izcīnījis 27 uzvaras, 19 ar nokautu, kamēr piecus gadus jaunākais Manns 18 cīņās svinējis 17 panākumus, deviņos gadījumos svinot tīru uzvaru.

Izteikts favorīts ir Briedis, kuram daudz lielāka pieredze svarīgos mačos, taču ringā vismaz sākumā abi būs līdzīgā pozīcijā un latvietis negrasās ar “degunu stumdīt mākoņus”.

“Nekad uz nevienu no saviem pretiniekiem neesmu skatījies no augšas. Mana pieredze no jaunības laikiem liecina, ka tas nebeidzas labi. To vienmēr atceros un ļoti cienu jebkuru pretinieku. Tas ir bokss. Manns nav viegls pretinieks, ciets rieksts, bet mēs esam paveikuši savu mājasdarbu,” par sevi pārliecināts ir Briedis.

Iepriekšējo cīņu viņš aizvadīja pērn septembra nogalē, Minhenē Pasaules boksa Supersērijas finālā uzvarot kubieti Junieru Dortikosu, tiekot pie IBF pasaules čempiona jostas. Pēc tam sekoja ilga pauze, runas par Maira iespējamo pāriešanu uz smagsvariem nepiepildījās, tad bija sarunas par cīņu ar diviem Polijas pārstāvjiem, kas nojuka. Visbeidzot vienošanās ar Mannu un viņa pārstāvjiem. Briedim bija būtiski, lai šī cīņa notiktu Rīgā.













































































































































































































































































Bokseris Mairis Briedis dažādos laikos

“Latvijā ir manas karjeras sākums gan amatieru boksā, gan kikboksā, gan profesionālajā boksā.

Tās ir manas mājas, tāpēc aizvadīt cīņu šeit ir pavisam citādi nekā citās valstīs.

Vēlos izbaudīt šo vakaru kopā ar saviem līdzjutējiem un beigās virs galvas pacelt Latvijas karogu,” uzsver Briedis.

Papildu motivācija varētu būt arī Brieža promotiera Kalles Zauerlanda paziņojums, ka šī, ļoti iespējams, būs Brieža pēdējā cīņa Latvijā. Sestdien izcīnot uzvaru, līdz 14. aprīlim Briedim būtu jāaizstāv IBF tituls pret austrālieti Džeju Opetaiju, kurš ir obligātais titula pretendents.

Latvijā boksa tirgus un iespēja nopelnīt nav tik liela kā citviet, tāpēc ar austrālieti izdevīgāk būtu cīnīties citur, nevis Rīgā. Profesionālajā boksā situācijas gan mēdz krasi mainīties, tāpēc, ar ko nākamgad un kur cīnīsies Briedis, vēl nav zināms (izskanējis arī brita Lorensa Okolija vārds). Vispirms jāuzvar Manns, tad varēs kalkulēt tālāk.

Boksa vakarā kopumā būs desmit dueļi, ringā bez Brieža kāps vēl seši Latvijas bokseri, vakara nagla, protams, Maira cīņa. Tai un citiem dueļiem līdzi varēs sekot “TV3 Sport 2” kanālā, translācijai sākoties no plkst. 19.45. Brieža cīņa plānota tuvāk pusnaktij. Klātienē būs arī skatītāji ar Covid-19 sertifikātiem. Arēna pilna nebūšot, jo valstī atkal ir ārkārtas situācija, bet interese ir liela.