“Sakārtosim Latviju, lai tā būtu pilsonim draudzīga!” Mācītājs Cālītis skaidro, kā veicināt dzimstību un novērst iedzīvotāju aizbraukšanu no valsts Ieteikt







Kādi ir iemesli zemajam dzimstības līmenim Latvijā un kā labot šo “gāšanos demogrāfijas bedrē”? “Kas ir vajadzīgs, lai būtu bērni un cilvēki nebrauktu prom no Latvijas? Draudzīga vide!” tā intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” uz raidījuma vadītājas jautājumu atbildēja teologs, mācītājs Juris Cālītis, apspriežot sabiedrībai būtiskus jautājumus Lieldienu svinēšanas laikā.

Reklāma Reklāma

Cālītis uzskata, ka tas ir valdības pienākums “ar visiem spēkiem strādāt tikai pie šī jautājuma”, lai radītu valsti, kas ir katram cilvēkam draudzīga.

“Un sāksim ar to, ka mēs ievērojami samazinām mūsu birokrātisko attieksmi. Es domāju, ka katram birokrātam Latvijā vajadzētu katru rītu piecelties un teikt: “Es šodien kalpošu manam līdzcilvēkam Latvijā!”, nevis es kalpošu saviem papīriem, savai sistēmai, saviem ieskatiem… Es kalpošu cilvēkiem, ar kuriem es esmu sasaistīts,” tā mudināja rīkoties teologs, mācītājs Cālītis, lai uzlabotu demogrāfisko situāciju valstī un samazinātu aizbraucēju skaitu prom no Latvijas.

Pēc teologa domām, birokrātija ir “tikai bremze, sods un kaut kāds nevajadzīgs novirziens” tiem cilvēkiem, kas gribētu kaut ko darīt.

“Paskatīsimies uz Poliju un Lietuvu! Maksimāli tiek veicināta mazo, vietējo uzņēmēju darbība mājās un visur citur, nevis tā kā mēs, kas to tūlīt apgrūtina ar visiem pārklājumiem, prasībām, rakstiem, iesniegumiem un tā tālāk. Ja mēs to nekārtosim, tad nav jau nozīmes runāt par demogrāfijas jautājumu risināšanu. Sakārtosim Latviju, lai tā būtu pilsonim draudzīga, nevis, ka mums jābaidās no instancēm, bet lai instances mums palīdz! To loma ir būt iedrošinātajai un atbalstītājai, nevis kā sodītājam un bremzētājam,” sacīja Cālītis intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”.