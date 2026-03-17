Rietumu Banka piešķir KNESS Baltic 4 miljonus atjaunīgās enerģijas projektiem Latvijā
Rietumu Banka ir piešķīrusi 4 miljonu eiro kredītlīniju un papildu 1 miljonu eiro garantiju limitu atjaunīgās enerģijas uzņēmumam SIA KNESS Baltic.
Līdzekļi paredzēti saules elektrostaciju un akumulatoru enerģijas uzglabāšanas sistēmu (BESS) projektu īstenošanai, kā arī ar to realizāciju saistīto līgumsaistību nodrošināšanai.
Rietumu Bankas izsniegtajai kredītlīnijai piesaistīta arī Attīstības finanšu institūcijas ALTUM garantija 3,2 miljonu eiro apmērā no ES fondu līdzekļiem, kas kalpoja kā finansējuma nodrošinājums. Tā nodrošina KNESS Baltic elastīgu apgrozāmo līdzekļu finansējumu, ļaujot efektīvi plānot darbu izpildi un resursu piesaisti.
Izmantojot šo kredītlīniju, vairākās Latvijas vietās tiek realizēti saules parku un BESS sistēmu uzstādīšanas projekti, kas ļauj saglabāt un turpmāk izmantot iegūto zaļo enerģiju, tādējādi veicinot ražošanas efektivitāti un elastību.
Savukārt garantiju limits nodrošina līgumsaistību izpildi un ir būtiska atjaunīgās enerģijas projektu finansējuma sastāvdaļa. Piešķirtais garantiju limits ļauj KNESS Baltic sniegt pasūtītājiem finanšu nodrošinājumu projekta īstenošanas gaitā, tostarp avansa maksājumu, darbu izpildes un citas garantijas, veicinot savlaicīgu projektu realizēšanu un palielinot sadarbības partneru uzticību.
Kopš 2023. gada, kad KNESS Baltic sāka darbību Latvijā, uzņēmums ir īstenojis 13 saules elektrostaciju projektus ar kopējo jaudu 143 MW. Tostarp “Macīši”, “Rempi”, “Dundaga”, “Viļaka”, “Dobele”, “Valdemārpils” un citas.
“Atjaunīgās enerģijas ieguve ir viens no būtiskākajiem faktoriem ilgtspējīgas ekonomikas un enerģētiskās neatkarības stiprināšanā. Piešķirot KNESS Baltic kredītlīniju un garantiju limitu, Rietumu Banka nodrošina elastīgu finanšu risinājumu, kas ļauj uzņēmumam paralēli īstenot vairākus tehnoloģiski sarežģītus projektus un efektīvi pārvaldīt to realizāciju. Mēs augstu vērtējam KNESS Baltic profesionālo pieredzi un spēju realizēt augstas kvalitātes zaļās enerģētikas projektus,” saka Artūrs Jukšs, Rietumu Bankas valdes loceklis un Kredītu pārvaldes vadītājs.
Savukārt KNESS Baltic direktors Andrii Kalinovskyi uzsver: “Rietumu Bankas piešķirtais finansējums ir būtisks instruments mūsu straujai izaugsmei Latvijā un ļauj mums paralēli īstenot vairākus saules parku un zaļās enerģijas uzglabāšanas projektus dažādos reģionos. Kredītlīnija nodrošina nepieciešamo elastību, savukārt garantiju limits sniedz pasūtītājiem pilnvērtīgu finanšu nodrošinājumu atbilstoši starptautiskai praksei. Augstu novērtējam bankas zināšanas par atjaunīgās enerģijas nozares specifiku un ilgtermiņa skatījumu uz sadarbību.”