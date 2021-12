Edgars Krūmiņš Foto: FIBA

"Rīga" 3×3 basketbolisti cieš zaudējumu Pasaules tūres finālposma ceturtdaļfinālā







“Rīgas” 3×3 basketbola komanda sestdien Saūda Arābijas pilsētā Džidā cieta zaudējumu Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Pasaules tūres finālposma ceturtdaļfināla spēlē, beidzot dalību turnīrā.

“Rīga” piekāpās “Gagarin”, kas turnīrā startē ar 11.numuru, ar 19:21.

Pirmos trīs punktus guva pretinieki, kam sekoja precīzs Mieža metiens no groza apakšas (1:3). “Gagarin” guva vēl četrus bezatbildes punktus, panākot jau sešu punktu pārsvaru.

Krūmiņš guva vienu punktu un realizēja arī soda metienu, samazinot deficītu līdz trīs punktiem (5:8).

Latvieši centās samazināt deficītu ar tālmetieniem, kuri nebija precīzi, “Gagarin” panākot 16:10 pārsvaru.

Trīs minūtes pirms spēles beigām ar divpunktu metienu “Gagarin” panāca 18:12 pārsvaru. Šajā brīdī Dmitrijs Čeburkins aizmeta garām divus soda metienus, kas tika piešķirti par septīto personisko pārkāpumu olimpiskajiem čempioniem.

Latvieši pietuvojās līdz 15:18, tad punktu guva pretinieki – 19:15 viņu labā.

Miezis iemeta tālmetienu – 17:19, taču “Gagarin” atbildēja ar viena punkta metienu – 20:17 pretinieku labā.

No diviem soda metieniem, arī pretiniekiem sasniedzot sešu pārkāpumu normu, Lasmanis realizēja abus – 19:20. Uz to Čeburkins atbildēja ar bumbas triecienu grozā no augšas, pabeidzot maču – 21:19 “Gagarin” labā.

“Rīgas” vienības labā desmit punktus guva Lasmanis, pa četriem sakrādams ar viena punkta un soda metieniem. Pa četriem punktiem guva Čavars un Miezis, bet vienu punktu – Krūmiņš.

Pretinieku rindās Kirils Pisklovs sakrāja deviņus punktus, realizēdams trīs tālmetienus. Pa sešiem punktiem guva Čeburkins un Staņislavs Šarovs.

Pirmajā pusfinālā “Gagarin” ar 21:17 pieveica “Amsterdam” (5.). uzvarētājiem.

No otrā zara finālā iekļuva “Liman” no Serbijas (3.), kas ar 17:15 pieveica “Antwerp” no Beļģijas (4.).

Finālā uzvaru svinēja Serbijas vienība, kas pēc 8:8 viegli pārspēja “Gagarin” ar 21:14.

Punkts mačam ar Nebojšas Kiliana divpunktu metienu tika pielikts minūti un 15 sekundes pirms spēles laika beigām.

Uzvarētājiem Stefans Kojičs guva 11 punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, bet pa pieciem punktiem pievienoja Kilians un Mihailo Vasičs.

Krieviem Šarovs guva deviņus punktus.

Turnīra pirmajā spēlē “Rīga” ar 21:19 pieveica “Lausanne”, bet otrajā mačā olimpiskie čempioni ar rezultātu 20:14 pārspēja ASV vienību “Princeton” (8.), izcīnot uzvaru A apakšgrupā.

2021.gada sezonas laikā Pasaules tūres sacensībās piedalījās 48 komandas un 162 spēlētāji, no kuriem 16 ir olimpisko spēļu dalībnieki.

“Rīga” šogad Pasaules tūrē ir bijusi līdere spēlē izcīnīto punktu skaitā (19,8 punkti) un tika vērtēta kā šobrīd labākajā formā esošā komanda pasaulē. Pagājušā gada Pasaules tūres finālā “Rīgas” basketbolisti uzvarēja.

“Rīga” ar olimpiskajiem čempioniem sastāvā uzvarēja pēdējos divos Pasaules tūres posmos Abū Dabī un Mehiko. Iepriekšējos piecos posmos izdevās iekļūt labāko astoņniekā. Sezonas laikā “Rīgas” sastāvā, aizvietojot kādu no pamatsastāva spēlētājiem, vairākos posmos piedalījās arī Artūrs Strēlnieks un Guntars Strāķis.

Tieši Džidā pērn latvieši uzvarēja tūres finālā, bet par sezonas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Miezis.