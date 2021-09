Foto: Shutterstock

Rīgā vēl pieaug siltumenerģijas tarifs. Par cik procentiem? Ieteikt







No 1.novembra Rīgā siltumenerģijas tarifs paredzēts 66,76 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 16% vairāk nekā līdz šim.

Šādu tarifa piedāvājumu AS “Rīgas siltums” iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).

Tarifa palielinājums ir saistīts ar pirktās siltumenerģijas cenu palielinājumu.

Regulatoram iesniegtajā tarifu projektā siltumenerģijas ražošanas tarifa pieaugums paredzēts par 20%, pārvades un sadales tarifa pieaugums – par 8%, tirdzniecības tarifs nemainīsies, bet gala tarifa pieaugums plānots par 16%.

Kā ziņots, no 1.septembra siltumenerģijas tarifs Rīgā jau pieauga par 26,6%, un tagad ir 57,31 eiro par MWh.

Siltumenerģijas ražotājiem ražošanas izmaksas šoruden palielinās dabasgāzes cenas pieauguma dēļ.

“Rīgas siltuma” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis skaidro, ka dabasgāzes cena biržā ir dramatiski palielinājusies. Patlaban tā ir desmitkāršojusies, salīdzinot ar pagājušā gada vasaru.

Dabasgāzes cenas joprojām turpina pieaugt un nu jau ir ap 80 eiro par MWh, tāpēc “nav pamats domāt, ka iepirktās siltumenerģijas cena tuvākajos mēnešos samazināsies,” atzīst Talcis.

Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka siltuma tarifā pieaug tikai kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu sadaļa, kas veido vairāk nekā 80% no tarifa.

Savos siltumavotos “Rīgas siltums” saražo tikai 30% no apkures sezonā nepieciešamā siltumenerģijas daudzuma Rīgā, savukārt 70% siltumenerģijas tiek iepirkts. Galvenais piegādātājs ir AS “Latvenergo”, kas siltumenerģiju ražo no dabasgāzes.

Lai samazinātu siltumenerģijas tarifu, kā arī mazinātu atkarību no importētajiem energoresursiem, “Rīgas siltums” attīsta siltumenerģijas ražošanu ar šķeldu. Plānots, ka, uzsākot siltumenerģijas ražošanu ar biokurināmā katliem siltumcentrālēs “Imanta” un “Daugavgrīva”, dabasgāzes īpatsvars Rīgas siltumenerģijas ražošanai samazināsies līdz 50% un attiecīgi šķeldas īpatsvars pieaugs līdz 50%.

“Rīgas siltums” visu vasaru līdz pat septembra vidum rīdziniekiem piegādāja pašu saražoto un no neatkarīgajiem ražotājiem iepirkto siltumenerģiju, kas to ražoja no atjaunojamiem energoresursiem, kas ir būtiski lētāki, informē “Rīgas siltuma” pārstāve Linda Rence.

“Rīgas siltums” ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% – Latvijas valstij, 2% – SIA “Enerģijas risinājumi. RIX”, bet AS “Latvenergo” pieder 0,005% akciju.